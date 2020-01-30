Aşk Tesadüfleri Sever fragmanı

Aşk Tesadüfleri Sever; çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor.

Aşk Tesadüfleri Sever konusu

Yıl 1977, Ankara'da bir Eylül sabahı... Özgür ve Deniz aynı gün aynı hastanede dünyaya gelir. İkilinin yolları, çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca Ankara'da birkaç kez daha kesişir. Her kesişme onların hayatında büyük değişikliklere sebep olur ve her temasları hayatlarının rotasını değiştirir. Bazen felaketlere, bazen mucizelere de neden olurlar birbirlerinin hayatlarında... Ancak hiçbir zaman bir arada olamazlar. Ta ki yirmi beş sene sonra, İstanbul'da yolları kesişene dek...