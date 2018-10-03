3 sezondur atv ekranlarında cuma akşamları ekrana gelen dizisi Aşk ve Mavi'de ortalık bir süredir karışık.

Başrol oyuncusu Emrah yapımcıdan zam talep etmiş istediği rakamı alamayınca da diziden ayrılacağını duyurmuştu.

Emrah'ın yerine Aşk ve Mavi'nin yeni başrol oyuncusu belli oldu. Başrol oyuncusu Emrah'ın yerine yine bir şarkıcı kökenli oyuncu geldi.

İşte Emrah'ın yerine gelen o başrol oyuncusu ve diziye 5 Ekim'de yayınlanacak yeni bölümünde 'mümtaz' karakteri ile dahil olacak oyuncu...

EMRAH 3 BÖLÜM SONRA GİDİYOR

Emrah'ın 3. sezonun ilk 5 bölümünde yer alacağı ve sonra diziye yeni katılacak olan şarkıcı Keremcem'in Aşk ve Mavi'yi bambaşka yerlere götüreceği medya kulislerinde konuşuluyor.

YENİ BİR OYUNCU DAHA

Aşk ve Mavi'nin 5 Ekim akşamı yayınlanacak yeni bölümümde diziye yeni bir karakter girecek.

Mümtaz karakterinin ise usta isim Ali Düşenkalkar canlandıracak.

Gizli yetenekleri olan Mümtaz, her yemeği lezzet karnavalına dönüştürecek.

Ali Düşenkalkar daha önce Hanımın Çiftliği dizisinde Kabak Hafız ve Dila Hanım dizisinde de Kahya Canip karakterleri ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Ali Düşenkalkar

AŞK VE MAVİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cemal, Yüksel'in yaptığı son hamleden sonra çaresizce kadına teslim oldu. Bundan sonra ailesinin başına gelecek her türlü kötülüğün planlayıcısı Cemal oldu.

Elmas, öğrendiği bilgiyle Safiye'yi parmağında oynatmaya başlamıştır. Safiye kadının her dediğini yaptı. Konaktakiler Safiye'deki bu değişimi hayretle izlerken Safiye, Elmas'ın beklemediği bir hamle yaptı.

Yüksel, Göreçkiler'den alacağı intikamı düşünürken bir yandan da Ali'yi de elde etme planları yaptı.

Mavi'nin müzayedede Ali için almak istediği bir yüzük Yüksel için bulunmaz bir fırsat oldu. Hazırladığı tuzak Mavi ve Ali arasında bir gerilime yol açtı.