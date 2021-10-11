Astroloji Aşk ve şifa

Aşk ve şifa

Astroloji

Aşk ve şifa

Güzel bir Pazar gününden hepinize merhaba sevgili Posta Okurları, haftamızı etkileyecek önemli gezegen transitlerine baktığımızda yarın karmanın lordu, zamanın yöneticisi Satürn’ün retro hareketini sonlandırarak durağan pozisyona geçtiğini görüyoruz. Satürn’ün 25 Mayıs tarihinde başladığı retro hareketini sonlandırması hayatımız üzerinde, görevlerimizde ve planlarımızda hız kazandıracak etkilere sahip olacak. Ve bu hız kazandıracak etkileri Çarşamba gününden itibaren deneyimlemeye başlayabiliriz. // BURCU ÇAKIR ASTRO-KADERSEL YÖNÜMÜZ

11 Ekim 2021, Pazartesi 10:49 Son Güncelleme:
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Bir gezegen retro harekette olduğunda astronomik olarak geri gitmez. Dünyadan bakış açısıyla kendi yörüngesi üzerinde ilerlerken yavaşlaması, bizim onu geri gidiyor gibi görmemize neden olur. Astrolojik olarak da temsil ettiği konuların yavaşlamasını, ertelenmesini bekleriz. Söz konusu Satürn olduğunda bu konu görevlerimiz, sorumluluklarımız, planlarımızdır. Satürn “Zamanın Lordu” olduğu için haritamızda Kova burcuyla temsil edilen konularda belki de beş aydır sorunlar yaşadık, zamanın hiç geçmediğini hissettik. Artık beş ay süren ertelemenin sonunda bu hafta itibarıyla görevlerimize geri dönebiliriz. Planlarımıza hız verebiliriz. Satürn bir hava elementi Kova burcunda ilerleyişini sürdüreceği için mantıklı olan her türlü zihinsel faaliyet, bilgi alışverişi gibi konularda planlamaya yönelik aktivasyonumuzu pek tabi hızlandırabiliriz. Haritamızda Kova burcuyla temsil edilen ev konularında tam gaz ileri!  

UZUN SÜRELİ İLİŞKİLERE BAŞLAMAK MÜMKÜN

6 derece Kova burcunda ilerleyişine başlayacak Satürn, 6 derece Yay burcunda transit eden Venüs’le ilk açısal kontağını 13 Ekim Çarşamba akşamı kesinleştirecek. Satürn’ün ağır ve muhafazakâr bir duruş sergilememizi istemesi ikili ilişkilerimize yansıyacak. Daha ciddi ve gerçekçi duyguların ön planda olacağı, bir ilişkiden beklenebilecek sorumlulukların bilincinde olarak kendimizi ifade edebiliriz. Karşı cinsle etkileşimde geleceğe yönelik planlamanın yapılması beklentimizi olumlu etkileyebilir. Ayrıca bu etkiyle başlayacak yeni ilişkilerin sağlam, sadık ve uzun süreli olmasını bekleyebiliriz.

YARALARIMIZI İYİLEŞTİRELİM

Satürn’den aldığı uzun nefesli etkiden sonra 16 Ekim Cumartesi günü yaralı şifacı asteroit Kiron ile olumlu bir üçgen açı kuracak olan Venüs, ilişkilerimize şifa enerjisi taşıyacak. Kiron’un olduğu yerde ve açılarında iyileşmeyen kabuk bağlamış yaraların şifasından bahsederiz. Kiron mitolojik hikâyesinde büyük bir şifacıdır ama kendi derdine hiçbir zaman derman olamaz ama çevresine şifa olmaktan da vaz geçmez. Çoğunlukla kendimizde iyileştiremediğimiz yaraları başkaları üzerinde iyileştirme fırsatı bulmak bizim üzerimizde de iyileştirici bir enerji taşır. Venüs ile Kiron arasında olacak bu olumlu açısının ilişkilerimiz üzerinde etkisi bu bağlamda ortaya çıkacaktır. Uzun süredir sorunlu olan, içimizde yara olmuş, dert olmuş ilişkiler bu hafta doğal olarak bir kapanma enerjisi taşıyabilir ve bu da bize bir merhem olabilir. Kiron’un çevresine dağıttığı şifa gibi biz de çevremize bir şifacı ve öğretmen olabiliriz. Kendi deneyimlerimiz, empatik ve olgun bir yaklaşımla potansiyelimizi ortaya çıkarabiliriz.

Satürn’ün hayatımızda hız kazandıracak etkilerini ortaya çıkarması ve Venüs’ün ilişkilerimiz üzerinde yaratacağı iyileşme potansiyeliyle dolu geçecek olan haftanız mutluluklar getirsin. Sevgilerimle… 

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