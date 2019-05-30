Aşk ve tektaş

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiltere-Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, 7 Haziran'da Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de evlenecek.

AŞK DOLU KAREYİ PAYLAŞTI

Dün oynanan Arsenal-Chelsea maçı öncesi Bakü'ye giden Mesut Özil'e, Amine Gülşe de eşlik ediyor.

Amine Gülşe müstakbel eşine sarıldığı bu fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Aşk dolu karede 200 bin liralık tektaş da dikkat çekti.

MügeDAĞISTANLI/POSTA



