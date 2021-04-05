Aşka adanmış kalbimde ruh eşim

Juno her zaman için hayatımızda var olan eşi tarif etmeyebilir ya da Juno’muzun tarif ettiği eş hayatımıza dahil olmamış olabilir ama gerçekte bizi mutlu edecek ve ruh eşimiz bulmuş olarak tamamlandığımızı hissettirecek olan eşimiz için Juno kilit noktasıdır!

12 hafta boyunca Juno’yu burçlarda yorumladığım yazılarım da bu hafta sırada Balık burcu var ve böylece tüm burçlarla yazı dizisini bitirmiş oluyoruz. Umarım Juno ile ilgili yazılarım sizlere hoş gelmiştir.

Bir doğum haritasında Juno’nun Balık burcu yerleşimi, mutlu olmak için hassas, şefkatli, romantik ve rüya gibi bir ilişkiye ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Koşulsuz olarak sevme ve aynı şekilde koşulsuz olarak sevilme ihtiyacı bir ilişkiden beklenilen en önemli duygu halini alabilecektir.

Güçlü birlik ve teklik haline geçme güdüsü taşıyan Juno Balık burcu kişisi duygusal olarak kendisini tamamlayacak, bir bütün olarak hissedebileceği ilişkilere arzu duyar.

İlişkilerde duygulu, hoşgörülü, fedakâr, uysal ve özverili bir yaklaşım sergileyebilecek olan kişi, duygularını koşulsuz olarak ortaya koyabileceği ve karşılığını alabileceği birliktelik arayışı içinde olacak ve kısa süreli ilişkiler yerine uzun süreli ilişkiler içinde olma eğilimi gösterecektir.

İdeal bir ilişki ve idealize edilmiş bir eşin nasıl olması gerektiğine dair hayal güçlerinin de devrede olması ile resmedilmiş bir birliktelik beklentisi oldukça yüksek olabilir. Genellikle idealleştirilmiş bir ilişkide güçlü ve derin bağlar üzerine kurulmuş romantizm, sevgi ve aşk beklentisi vardır.

Bu yerleşim söz konusu olduğunda, romantik yanılsamalar temel sorunlardan biri halini alabilir. Kişileri gerçekte oldukları gibi değil, hayal ettikleri gibi görmek hayal kırıklıklarına neden olabilecektir. Olumsuz yönüyle duygusal olarak beklentilerini karşılayamayacak, aşka ulvi bakışının karşılığını alamayacak uzun süreli ilişkiler içinde kendini bulabilecek olan Juno Balık burcu kişisi, kendisinin sonsuz sevgiye adanmış yapısının karşısında, hayatın daha reel ya da daha pratik yönleri ile ilgilenen bir eş ya da partner ile karşılaşabilir. Aradığı duygusal tatmini sağlamak için Juno Balık burcu kişisi böyle bir ilişkiyi uzun süreli sürdürmek ve yoksunluğunu hissettiği duyguları ile kurban rolü oynama ya da eşi manipüle etme eğilimine girebilir.

Juno Balık burcu kişisi kendisini adayacak kadar yoğun duygusal bağlılıklara ihtiyaç duyar. Bağlılık arzusu uç boyutta eş ya da partnere karşı geliştirilen bağımlılıklara dönüşebilir. Kendini ilişkiye bir nevi adamak ve eşten de aynı beklenti içinde olmak uzun vadeli bir ilişkide arzulanılan şey halini alabilecektir.

Haftanın günlerine göre baktığımızda,

5 Nisan Pazartesi Sabah saatlerinde odaklanmamız gereken işlerin üzerinde durmak ve tamamlanması gereken plan ve projeleri tamamlamak için uygun enerjiler var. Yeni planlar yapmak için de günü değerlendirebiliriz. Öğleden sonraki saatler daha sosyal ve dışa dönük bir yapı getiriyor. Arkadaş grupları, sosyal çevre gibi ortamlarda bulunabilir, karşılıklı verimli bağlantılar içinde olabiliriz.

6 Nisan Salı Cesaretli, iyimser ve kendine güven veren, aktif olabileceğimiz bir gündeyiz. Gerek ikili ilişkiler gerek ortaklık gibi iş yönünde ilişkiler açısından anlaşmalar yapmak, planları uygulamaya geçirmek ya da kararlar almak için verimli şekilde değerlendirebiliriz.

7 Nisan Çarşamba Öğleden sonraki saatlere kadar oldukça üretken, verimli ve fırsatlara açık enerjiler var. İkili ilişkilerimizde dengeyi sağlamak, kendimizi rahat ifade etmek için yarar sağlayabiliriz. Öğleden sonra ise yeni kararlar almak yerine içinde bulunduğumuz şartları geliştirmek, işleri tamamlamak daha faydalı olur.

8 Nisan Perşembe Haftanın en güzel günlerinden birindeyiz. İlişkilerimizde karşılıklı uyumu yakalamak için destekleyen enerjilerden yarar sağlayabiliriz. Konuşmalar yapmak, sevgimizi paylaşmak, birbirimize verdiğimiz kıymeti ve özeni göstermek için güzel bir gündeyiz. Aile ya da çocuklarımız ile de daha verimli ve iyimser kontaklar kurabiliriz.

9 Nisan Cuma Birçok önemli iş ya da konuşma ile karşılaşabileceğimiz bugün acele kararlar almaktan, düşünmeden harekete geçmekten uzak kalmakta fayda var. Eğer hemen karar vermemiz gerekmiyorsa almamız gereken kararları ya da konuşmaları ertelemek yerinde olur. Sabırlı olmak ve akıllıca düşünmek doğru kararlar almamıza yardım edecektir.

10 Nisan Cumartesi Değişim ya da yenilik enerjisinin hem psikolojimizde hem de hayatımızda bazı konularda öne çıkmaya başladığını hissedebileceğimiz bugün cesaretimiz artıyor. Şimdiye kadar cesaret edemediğimiz birçok şeye cesaret hissedebilir ve yeni girişimlere yönelim içinde olabiliriz. Atacağımız adımlar ve alacağımız kararların şimdiye kadar hayatımızda olan şeylere bazı sonlanmalar taşıyabileceğini bilmek ve aceleci olmadan düşünmek yararımıza olur.

11 Nisan Pazar Gün içinde dışa dönük yapımız güçlenirken, kendimizi, duygularımızı ifade etmek konusunda heyecan ve telaş içinde olabiliriz. Gerçekten çok emin olduğumuz kararlarımız varsa açıklamak ya da yerine getirmek için uygun bir gün de olsak da emin olmadığımız fikirlerimiz ya da kararlarımız için biraz beklemek ve günü daha sakin geçirmeye çalışmakta yarar var.

Güzel bir hafta olsun diliyorum, sevgiyle.