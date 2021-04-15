Magazin Aşka yeşil ışık

Aşka yeşil ışık

Magazin

Aşka yeşil ışık

Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaşan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile aşk dedikoduları bitmek bilmezken ikili İstinye'de görüntülendi. Her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan çift bu defa aşka açık kapı bıraktı. Hakan KIRARSLAN / POSTA

15 Nisan 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin ile Hande Erçel, 2020 yazında ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide oynamaya başlamıştı. Daha ilk set gününde bile aşk dedikoduları çıkmıştı. Ne var ki iki ünlü, her fırsatta iddiaları yalanlamış, elektriklerinin tuttuğunu ama sadece arkadaş olduklarını dile getirmişti. Hatta Hande Erçel bir ay önce iş insanı Murat Akdoğan ile anılmıştı. Hayranlarının birbirlerine çok yakıştırdığı Hande ile Kerem önceki gün İstinye’deydi.

‘HABER VERİRİZ’

Setten çıkmış, birlikte spor yapmaya gelmişlerdi. İkili bu kez aşka dair açık kapı bıraktı. Kerem Bürsin, “Sonunda flörte başladınız mı?” sorusuna “Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa, haber veririz” yanıtını verdi. Sonra ekledi: “Aslında çok konuşmaya gerek yok.” Eskiden olduğu gibi kesin bir dille yalanlamadı. Hande Erçel de Kerem ile ağız birliği yapmış gibi şunları söyledi: “Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar.”

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