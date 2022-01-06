Asker adayları dikkat! Bedelli 56 bin lirayı aştı

Yeni girdikleri işlerini kaybetmek istemeyen gençler için kurtarıcı olan bedelli askerlik, 26 Haziran 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan yasayla kalıcı hale getirildi. Bedelli askerlik tutarları da memur maaş katsayısına endekslenerek otomatiğe bağlandı. Bir başka deyişle bedelli ücreti ‘240.000’ gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu tespit ediliyor. Altı ayda bir artan tutar, 1 Ocak itibarıyla 43 bin 150 liradan 56 bin 310 liraya çıktı.

YÜKSELİŞ YÜZDE 80’E ULAŞTI

Bu tutar, bu yılın ilk altı ayı için geçerli. Temmuzda memur maaş katsayısına göre yeni tutar belirlenecek. Kanunun yürürlüğe girdiği Haziran 2019’da 31 bin 343 lira olan bedelli askerlik ücreti, aynı yıl temmuz ayında 33 bin bin 230 liraya yükseldi. 2020’nin ilk yarısında 35 bin lira, ikinci yarısında 37 bin lira olan bedelli askerlik ücreti, 2021’in Ocak- Haziran döneminde 39 bin 780 lira, temmuz-aralık döneminde de 43 bin 150 lira olarak uygulandı. Bu yılın ocak-haziran döneminde de yüzde 30.5’lik artışla 56 bin 310 lira olarak uygulanacak.

GURBETÇİ İÇİN UCUZLADI

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler de artık altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyor. Gurbetçinin, kanunun ilk halinde, ödemeyi ne zaman yaparsa yapsın yılın ilk mesai günündeki Euro kuru üzerinden döviz yatırması gerekiyordu. Ancak geçen yıl yapılan değişiklikle artık ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden döviz yatırıyorlar. Döviz kurundaki artış dolayısıyla gurbetçiler için dövizli askerlik ücreti ucuzladı. 10 Temmuz 2021 tarihinde bedelli ücreti olarak 4 bin 205 Euro yatıran bir gurbetçi, ödemeyi 4 Ocak 2022 tarihinde yapsaydı, TL bazındaki artışa rağmen 3 bin 780 Euro ödeyecekti.

UZATANLARA AVANTAJLAR VAR

HARÇLIKLAR ARTIYOR

Vatani görevini yerine getirdikten sonra süreyi uzatarak askeriyede para kazanma ve kariyer yapma imkanı da var. Zorunlu askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay. Ancak erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzatabilir.

Askerliğini 6 ay uzatanlara, uzatma döneminde asgari ücretin üzerinde harçlık veriliyor. Rütbeye göre verilen harçlık oranlarındaki artışlar, genelde memur maaşlarına endeksli.

Kurumlar yeni tutarlar üzerinde çalışıyor. Eğer memur maaşında olduğu gibi yüzde 30.5’lik bir artış yapılırsa, erlerin aylık maaşı 2 bin 787 liradan 3 bin 637 liraya çıkacak. Son rakamı Milli Savunma Bakanlığı duyuracak.

SAĞLANAN DİĞER HAKLAR

İlk 6 aylık dönemi tamamladıktan sonra ikinci 6 aylık dönemde askerlik yapanlar, bu dönem için askerlik borçlanması yaptıklarında asgari ücrete karşılık gelen prim tutarını Milli Savunma Bakanlığı karşılayacak. Askerliğini uzatanlara ayrıca TOKİ ev alımında öncelik verilecek.

İş kurabilmeleri amacıyla devlet bankalarından uygun faizle kredi sağlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ayrıca ikinci 6 ay silah altında kalanlara; personel alım sınavlarında yüzde 15-20 ilave puan, sözleşmeli personel temininde öncelik, her ay için ilave 1 gün izin gibi haklar sunuyor.

KARİYER FIRSATI

Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan, TSK’nın belirleyeceği sayıda kişi askerliğini yedek subay olarak yapabilecek. İki veya üç yıllık üniversitelerden mezun olanlar ise yedek astsubay olabilecek. Yedek subay olamayan 4 yıl ve daha uzun süreli üniversite mezunlarından isteyenler yedek astsubay olarak görevlendirilebilecek. Bu durumda, 2 aylık temel eğitimin ardından 10 aylık maaş ödeniyor. Askerde kalmak isteyenler subaylığa ve astsubaylığa geçiş yapabiliyor.

KIDEM VE İŞSİZLİK MAAŞI

Askerliğini kısa dönem veya yedek subay, yedek astsubay olarak yapacak olan kişiler, isterlerse askere giderken işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabilecek. Askere giden çalışanlar, işsizlik maaşı da alabiliyor. Bunun için işten ayrıldıkları tarihten itibaren kendi adlarına son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası pirimi ödenmiş olması gerekiyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvuran askere gidene kadar maaş alır. Askerde maaş kesilir. Askerlik dönüşü kalan sürede ödeme yapılır.

1 AYLIK TEMEL EĞİTİM

2018 yılında bedelli askerlik ücreti 15 bin lirayken, kışla zorunluluğu yoktu. Bedelli askerliğin kalıcı hale geldiği 2019’dan itibaren ise tutarı peşin ödeyip askerliği bedelli yapan gençler kışlada 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyor. 20 yaşına giren her Türk gencinin askerlik yapması zorunlu. Bedelli dışında ise askerlik hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay.

BUNLARI BİLİN

Askerlik dönemi gelip bedelli askerlik başvurusu yapacaklar için herhangi bir tarih kısıtlaması bulunmuyor. Bedelli askerlik yapacak kişi sayısı her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak ilan ediliyor. Bedelli yapmak isteyen kişi sayısı, yıllık kontenjandan fazla olursa, yararlanacak kişiler kurayla belirleniyor. Yoklama kaçağı/bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamıyor. Askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden itibaren başlıyor. Bu nedenle, yoklama kaçağı durumuna düşmemek için gençlerin 20 yaşına girdikleri yıl bitmeden, askerliğini ertelemiş olanların da ertelemenin sona erdiği yıl içinde askerlik yoklaması yaptırmaları gerekiyor.

ÖDEMEYİ NEREYE YAPACAKSINIZ?

Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’na TC kimlik numarasıyla yatırılabiliyor. Başvurulan yılı takip eden yılın ocak ve şubat aylarında ise sınıflandırma işlemleri yapılıyor. Başvuru sonuçlarını, celp ve sevk zamanları ile temel eğitim merkezlerini e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenmek mümkün. Evlilik gibi mazereti olanların sevki bir sonraki döneme ertelenebiliyor.