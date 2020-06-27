Türkiye Asker eğlencesinde kurallar hiçe sayıldı

Asker eğlencesinde kurallar hiçe sayıldı

Türkiye

Asker eğlencesinde kurallar hiçe sayıldı

Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat çekilirken, İstanbul'da bir asker eğlencesinde kurallar hiçe sayıldı.

27 Haziran 2020, Cumartesi 10:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Covid-19 önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekse bilim insanlarından vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılar geliyor.

Özellikle büyükşehirlerde yapılan asker uğurlamalarında bu uyarılar dinlenilmiyor. İstanbul Arnavutköy’de kaydedilen görüntüler “bu kadarına da pes” dedirtti. Düzenlenen asker eğlencesinde bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe kuralını adeta hiçe saydı.

Toplu organizasyon yasak olmasına rağmen toplanan grup üyeleri, önce el ele halay çekti. Daha sonra ise horon tepti. Onlarca davetlilerden sadece bir kaçının maske taktığı görüntülendi.

Yaklaşık 1 saat süren asker uğurlama eğlencesi daha sonra sona erdi. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi

İHA


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Pandemi sürecinde Gaziantep farkı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Uzun aradan sonra HDP ziyareti...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER YKS'nin ilk oturumu başladı