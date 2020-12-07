Türkiye Asker sevkleri ertelendi

Asker sevkleri ertelendi

Türkiye

Asker sevkleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Deniz Kuvvetleri ve Jandarma sevkleri ertelendi" ifadelerine yer verildi.

07 Aralık 2020, Pazartesi 15:54 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır. Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine 'https://asal.msb.gov.tr' adresinden ulaşabilecektir" denildi.

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