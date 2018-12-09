Askeri Kirpi aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Hakkari’de askeri Kirpi aracının şarampole yuvarlanması sonucu 3 asker yaraladı

09 Aralık 2018, Pazar 00:57
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Askeri Kirpi aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Hakkari-Van kara yolu Çanaklı Köyü yakınlarında içinde 3 askerin bulunduğu Kirpi aracı kar yağışı ve yolun kaygan olması nedeniyle bariyerlere çarptı. Askeri araç, 5 metre yüksekliğinden şarampole yuvarlandı. 

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada yaralanan 1 binbaşı ile 2 uzman çavuş Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Yaralanan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 


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