Askeri Kirpi aracı kaza yaptı: 3 yaralı
Hakkari’de askeri Kirpi aracının şarampole yuvarlanması sonucu 3 asker yaraladı
Hakkari-Van kara yolu Çanaklı Köyü yakınlarında içinde 3 askerin bulunduğu Kirpi aracı kar yağışı ve yolun kaygan olması nedeniyle bariyerlere çarptı. Askeri araç, 5 metre yüksekliğinden şarampole yuvarlandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazada yaralanan 1 binbaşı ile 2 uzman çavuş Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralanan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.