Askeri tatbikatta uçakla taşınan tank yere çakıldı
Rusya'da gerçekleştirilen bir askeri tatbikatta akıllara zarar bir kaza gerçekleşti. Kazada can kaybı olmazken büyük maddi kayıp yaşandı...
Rusya’da düzenlenen askeri tatbikat benzerlerine rastlanmayacak bir kazaya sahne oldu. Tatbikat kapsamında İlyuşin İl-76 tipi nakliye uçağından aşağıya paraşütle zırhlı araçlar bırakılıyordu.
Tank uçağa böyle yerleştirilmişti
Ancak biri BMD-2 tipi tank olan 2 aracın paraşütleri açılmadı. 7 tonluk tank ile diğer araç 1524 metre yükseklikten hızla yere çakılarak hurdaya döndü.
Paraşüt arızası havada böyle görüntülendi
Yere çakılan tank kullanılmaz hale geldi...