Askeri tatbikatta uçakla taşınan tank yere çakıldı

Rusya’da düzenlenen askeri tatbikat benzerlerine rastlanmayacak bir kazaya sahne oldu. Tatbikat kapsamında İlyuşin İl-76 tipi nakliye uçağından aşağıya paraşütle zırhlı araçlar bırakılıyordu.

Tank uçağa böyle yerleştirilmişti

Ancak biri BMD-2 tipi tank olan 2 aracın paraşütleri açılmadı. 7 tonluk tank ile diğer araç 1524 metre yükseklikten hızla yere çakılarak hurdaya döndü.

Paraşüt arızası havada böyle görüntülendi

Yere çakılan tank kullanılmaz hale geldi...