Askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne’nin İpsala ilçesinde yasak bölgede yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.
07 Aralık 2021, Salı 17:59 Son Güncelleme:
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Edirne’nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmak isterken 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.
İpsala’da 1’inci derece askeri yasak bölgede, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen FETÖ şüphelileri E.B., Ö.Ö. ve Ö.K. yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.B. ve Ö.Ö. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.