Askerler oteli bastı, Samatta rehin kaldı

NTV'de yer alan habere göre, Mbwana Samatta, maç için bulunduğu Madagaskar'daki otelde rehin kaldı. Sadece koronavirüs karantinasındaki 3 oyuncunun olduğu otele Madagaskar askerleri baskın yaptı. Baskında Samatta, Aishi Salum Manula ve Bakari Mwamnyet'in otelde olduğu öğrenildi.

Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini aktardı.

Belçika basınındaki haberlere göre Samatta ve arkadaşları hala otelden çıkamadı.



