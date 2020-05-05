Askerlerin celp ve terhis tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama neticesinde kasım celbi olarak askerlik görevini ifa ettiren erler haricinde, askere alınacak vatandaşların celp tarihleri de belli oldu.

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. MSB'nin atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak.

Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.





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