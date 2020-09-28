Askerliğini uzatana ek gelir ve kariyer

Yeni askerlik sistemi 26 Haziran 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmişti. Zorunlu askerlik süresini 6 aya indiren bu sistem, askerlik çağı gelmiş gençlere vatani görevlerini yapmalarının yanı sıra önemli avantajlar ve kariyer fırsatı da sunuyor. Yeni yasaya göre; zorunlu askerlik süresi olan 6 ayı tamamladıktan sonra, görev süresini 6 ay daha uzatmak isteyenlere sağlanan pek çok hak olduğu gibi sözleşmeli erlere yönelik de cezbedici fırsatlar var.

En az 14 bin 370 lira

Son dönemlerde gençlerden yoğun ilgi gören askerde kalma seçeneğinde ek gelir ve kariyer fırsatı için iki yöntem bulunuyor. Birincisi ‘6+6 ay’ yöntemi. İkincisi de askerliğini daha önce yapanlar için ‘sözleşmeli er’ yöntemi. 6+6 ay seçeneğinde er olarak askere giden genç, askerlik süresinin bitiminde terhis olmayıp, gönüllü şekilde askerlik süresini 6 ay daha uzatma hakkına sahip. Bu er uzattığı 6 ayda, aylık 2 bin 395 lira olmak üzere toplam 14 bin 370 lira maaş alıyor. Askerliğini uzatan onbaşıya aylık 2 bin 549 lira (6 ayda 15 bin 294 lira), çavuşa ise 2 bin 704 lira (6 ayda 16 bin 224 lira) veriliyor.

Subaylığa kadar yükseliyor

Aynı er 6+6 ay olmak üzere toplam 12 aylık (1 yıl) askerliğinin ardından eğer arzu ederse sözleşmeli er olarak da müracat edebiliyor. Bu durumda da ikinci 6 ay askerlik yaptığından ilk kez sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre mülakatta 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor. Mülakatı kazanıp sözleşmeli er olduğunda yine aynı kişi için arada uzman çavuş (uzman erbaş) alımı yapılacağı zaman, buna da başvurma hakkı doğuyor. Mülakatta başarılı olan sözleşmeli er, bu sefer sözleşmeli uzman erbaşlığa yükseliyor. Sözleşmeli uzman erbaşlığa devam ederken, sınav açılırsa ve bu sınavı kazanırsa sözleşmeli subaylığa geçiş yaparak daha da yükselebiliyor.

Tazminat ve sınavsız memuriyet

Er olarak başlayan askere, kariyer yolculuğunda tanınan haklar bunlarla da bitmiyor. Sözleşmeli er olarak 7 yıl çalışırsa, 7 yılın sonunda sınavsız memuriyete atanma hakkı da doğuyor. Memuriyette iş kolu ise askerin eğitim durumuna göre belirleniyor. Üstelik, 7 yıllık sözleşmeli erlikten ayrılırken kıdem tazminatı da alabiliyor. Örneğin Doğu bölgesinde görevini yapan bir kişiye, 7 yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira kıdem tazminatı verilebiliyor. Tazminatı alan asker, sonra yine kadrolu devlet memurluğuna da geçmiş oluyor.

Kimler sözleşmeli er olabilir?

Zorunlu askerliğini daha önce yapanlar için ‘sözleşmeli er’ seçeneğinde de kariyer yolculuğu 7 yılın sonunda sınavsız memuriyete geçişe kadar uzanıyor. Peki kimler sözleşmeli er olabilir? Sözleşmeli erin hakları neler? İşte tüm ayrıntılar...

Anlamı nedir ve ne kadar sürüyor?

Sözleşmeli er ve erbaş; belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen asker kişi. İlk sözleşme en az 3 yıl en fazla ise 4 yıl olmak üzere yapılıyor. Bu sözleşmeler 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 7 yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabiliyor. Sözleşmeli er ve erbaşlar, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemiyor.

25 yaşını aşmamak gerekiyor

En az ilkokul mezunu 20-25 yaş arası koşulları uyan her genç sözleşmeli er olabiliyor. Sözleşmeli erlikte 2 yılını tamamlayan onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta 2 yılını tamamlayan da çavuşluğa geçiriliyor. Sözleşmeli er ve erbaşlar, üç yıl görev yaptıktan sonra sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabiliyor. Sözleşme sürelerinin bitiminde tazminat alabiliyor ve 7 yılın sonunda da kadrolu devlet memuru olabiliyor.

Maaş 4.100 liradan başlıyor

Güncel rakamlarla Batı bölgelerinde yeni başlayan bir sözleşmeli er en az 4 bin 100 lira, Doğu’da terör bölgelerinde en düşük 5 bin 500 lira, sınır dışındaki sözleşmeli erler ise en az 8 bin lira maaş alıyor. Maaşa yılda 3 sefer zam geliyor. Bunun 2’si memur zammı, 1’i de kıdem zammı.

Başvuru zamanı!

Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları’na yeni sözleşmeli er alımı için başvurular başladı. 26 Ekim 2020’ye kadar sürecek sözleşmeli er başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Detaylı bilgiye, ‘personeltemin. msb.gov.tr’ internet adresinden ulaşılabilir.

Üniversite mezunları

Kanunla üniversite mezunu asker adaylarının da durumu netleştiriliyor. 4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin belirleyeceği sayıda kişi askerliğini yedek subay olarak yapabiliyor. 2 veya 3 yıllık üniversitelerden mezun olanlar ise yedek astsubay olabiliyor. Yedek subay olamayan 4 yıl ve daha uzun süreli üniversite mezunlarından isteyenler yedek astsubay olarak görevlendirilebiliyor. Askerliğini öğretmen olarak yapanlar, bir yıl asteğmen maaşı, ödenek, yardım ve tazminat haklarına sahip. Bu maaş da aylık yaklaşık 6 bin lira. Ücret Milli Eğitim Bakanlığı’nca ödeniyor.

TOKİ'den ev alırken öncelik

Askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görevde bulunanlara ayrıca ilave ödeme de yapılıyor. Görev süresince hiçbir harcaması da olmayan bu askerler, isterlerse biriken parayı ailelerine gönderiyor ya da askerlik dönüşü evlilik planları varsa onun için veya başka ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sermaye olarak kullanabiliyor. Askerliğini uzatanlara ayrıca Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev alımında öncelik veriyor, iş kurmak isteyene de devlet bankalarından uygun faizle kredi sağlanıyor.

Sigortalı iş, prim devletten

Bu askerlerin ayrıca sosyal hayatlarına da katkıda bulunuluyor. Deniz ve şehiriçi toplu ulaşımdan ücretsiz istifade hakkı tanınıyor. Müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanılıyor. Askerliğini uzatanların asgari ücret üzerinden yapacakları borçlanma primleri Milli Savunma Bakanlığı’nca karşılanıyor. Böylece hizmet borçlanmaları devlet tarafından ödendiğinden, bu gençler askerdeyken aynı zamanda sigortalı statüsünde çalışmış oluyor.







