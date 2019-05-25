Bedelli askerliği sürekli hale getiren, askerlik süresini 6 ay olarak düzenleyen, uzun dönem askerliği 12 ay olarak öngören yasa teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Bu haberin ardından internette askerlik düştü mü? Askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik sistemi ne zaman uygulanacak? Yeni Askerlik sisteminde izin kaç gün? Kimler askerliğini yapmış sayılacak? Doktor askerlik nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminden öğretmen ve hekimler nasıl faydalanacak? soruları gündem oldu. İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları…

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzası ile sunulan, 65 maddelik 1111 sayılı Askeri Kanunu’nda değişiklik öngören teklifi görüşerek, kabul etti.

BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa teklifi ile 20 yaşını dolduran ve üstünde olanlar, bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen ve bu hakkı kullananlar sonradan vazgeçme hakkına sahip olamayacak. Yurt dışında bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, kanunlarda belirtilen şartları taşımak kaydıyla bedelli hakkını kazanmış olacak. Bakaya ve asker kaçakları olanlar bir kez bedelli askerlikten yararlanma hakkına sahip olacaklar. Vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İstekli miktarının yararlandırılacak miktardan az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

İstekli olanlardan bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını silahaltına alınmadan önce Milli Savunma Bakanlığı’nca belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Yurt dışında en az 3 yıl çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

ASKERLİK DÜŞTÜ MÜ?

Teklife göre askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Yeni askerlik sisteminde ’yedek astsubay’ olacak.

DOKTOR ASKERLİK NASIL OLACAK?

Hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak. Temel eğitim sonrası görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Belirlenen yerlerde devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini tamamlamış sayılacak. Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müştereken belirleyeceği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan hekimler, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak. Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek.

AYNI ANDA ASKERLİK SIRASI GELEN KARDEŞLER

Geçici rahatsızlıkları veya hapiste bulunmaları nedeniyle askere sevki mümkün olmayanların iyileşinceye veya tahliye oluncaya kadar, kanunla belirlenen yaşlar ile sınırlı olmak üzere; eğitim öğretimine devam edenlerin öğrenimleri süresince; sanatta yeterlilik, doktora veya ihtisas yapanlar ile çalıştıkları bilim dallarında dünya ölçüsünde bir yenilik getiren orijinal çalışmalarda bulunanlar, aktif spor hayatına devam edenlerin askerlikleri ertelenebilecek. Düzenleme ile iki kardeşin aynı anda silah altına alınma sırası gelmesi halinde anne veya babanın görüşüne başvurularak, taleplerine göre kardeşlerden birinin askere alınmasının ertelenmesi de öngörülüyor.

TEKNOLOJİ VE MEDYA KULLANILACAK

Düzenleme ile tasarruf edilmesi amacıyla yoklama, kaçak tespit etme gibi durumlarda kişilere tebligat gönderilmeyecek. Teknoloji ve iletişim imkanlarının artması ve yaygınlaşması nedeniyle yükümlülere münferit tebligat yapılmayarak, zaman, emek ve para tasarrufu sağlanacak. Duyurular, ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanallarınca yayınların en çok izlendiği saat diliminde yayınlanacak. Ayrıca e-devlet sisteminden ilan edilerek vatandaşların bilgi sahibi olması sağlanacak ve böylece cezalı duruma düşmesi engellenecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken, şehit olanların erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlere tanınmış bulunan askerlik muafiyet hakkı devam edecek.

KKTC’DE ASKERLİK YAPANLAR, YAPMAYACAK

22 yaşından sonra Türk vatandaşlığına alınanlar, doğrudan askerlik hizmetinden muaf tutulacak. 22 yaşından küçükler ise Türkiye’de askerlik hizmeti yapmak mecburiyetinde olacak. Ancak geldiği ülkede askerlik hizmeti yapanlar, bu hizmeti yerine getirmiş sayılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler, bu hizmetleri sayılarak ayrıca Türkiye’de mükerrer olarak askerlik yapmayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINCA BELİRLENECEK

Düzenleme ile seferberlik ve savaş halinde ihtiyaca göre terhis tarihi, Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yönetmelik, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Bu düzenlemede öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.