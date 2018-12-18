Yüz binler "Askerlik süreleri kızalıyor mu?", "Tek tip askerlik ne zaman geliyor?" sorusunu sorarken konu hakkındaki son açıklamayı Meclis'te Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Bakan Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak." dedi.

BAKAN AKAR'DAN TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI

"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi