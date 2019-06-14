Askerlik teklifi değişecek mi? Askerler ne zaman terhis olacak?

Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin bazı maddelerinde değişiklik yapılacağı belirtildi. Peki, Askerlik teklifi değişecek mi? Yeni Askerlik sisteminde son durum nedir? Askerler ne zaman terhis olacak? İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar…

TBMM Genel Kurulu´nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin bazı maddelerinde değişiklik yapılacağı belirtildi.

CHP, özellikle Cumhurbaşkanına askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45’inci maddeye itiraz etti. İktidar partisi, kanunun uzlaşı ve müzakereyle geçmesi için CHP’nin itirazı yönünde bu maddede rötuş yapmayı planlıyor. Buna göre söz konusu maddeye ’Genelkurmay Başkanı’nın teklifi ile Milli Güvenlik Kurulu’nun kararı’ cümlesinin ekleneceği belirtildi.

KADEMELİ TERHİS

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 100 binin üzerinde asker terhis olacak. Bu durumun güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişeleri dikkate alındı ve bu doğrultuda maddenin de revize edileceği belirtildi. Buna göre 6 ayını dolduran askerlerin bir anda terhisi yerine, ilk etapta 11 ve 12’nci ayını dolduranların terhis edilerek kademeli şekilde terhisleri öngörülüyor. Terhislerin, 6 ya da 9 aya yayılarak yapılması öngörüldü.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerliği sürekli hale getiren ilgili maddelerde de teknik rötuşların yapılacağı belirtildi. Ancak bedelli ücretinde bir indirime gidilmesinin söz konusu olmayacağı, ödeme şekli ile ilgili bazı değişikliklerin yapılabileceği bildirildi.

ASKERALMA KANUN TEKLİFİ’NİN İLK İKİ MADDESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, Askeralma Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler, teklifin "amaç" "kapsam" başlıklarını taşıyor.

Teklifin "amaç" başlığını içeren birinci maddesi "Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvelerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir." ifadelerini içeriyor.

Teklifin "kapsam" başlıklı ikinci maddesinde "Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır." ifadesi yer alıyor.

İkinci maddenin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi. Gök, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, 18 Haziran Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.