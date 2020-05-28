Corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelenen askerlik celpleri yeniden başlıyor. Bu kapsamda askerlik yeni celp tarihleri ve askerlik yerleri e-Devlet üzerinden bugün açıklanıyor. Birliklerine ne zaman teslim olacağını ve vatani görevini nerede ifa edeceğini merak eden asker adayları “Askerlik celp tarihleri belli oldu mu?” ve “Askerlik yerleri açıklandı mı?” sorularının cevabını merak edip araştırıyor.

Hemen belirtelim ki askerlik yerleri ve celp tarihleri Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından e-Devlet üzerinden asker adayları ile paylaşılacak. Peki, Er ve erbaşların, bedellilerin, yedek subay ve astsubay adaylarının askerlik yerleri ve celp tarihleri saat kaçta açıklanacak? Askerlik yerleri ve celp tarihlerinin öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Askerlik yerleri sorgulama

Kamu dairelerindeki pek çok işlemin gerçekleştirildiği e Devlet, askerlik tecil durumunu takip etmek isteyenler ya da askere gitmek üzere işlemlerini tamamlamış olanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Askerlik yeri sorgulama işlemleri https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir e-Devlet'in resmi web sitesi aracılığıyla giriş yaparak gerçekleştiriliyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden E-Devlet sistemine giriş yaparak askerlik yeri ve durum belgesi sorgulamalarınızı yapabilirsiniz..

Askerlik yerleri sorgulama ekranı için tıkla.

Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları da, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Bedelli askerlik sorgulama ekranı için tıkla.

Bedelli askerlik celp tarihleri

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.



