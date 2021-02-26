'Aşkım' dediğiniz kim?

Çocuğunuzu sevdiğinizi ama çok sevdiğinizi nasıl gösteriyorsunuz?

Çocuğunuza nasıl sesleniyorsunuz?

“Aşkımmm” (m harflerinin fazlalığı duygunun yoğunluğunu ifade ediyor, “m” harfine ne kadar yüklenilirse “o kadar çok” anlamına geliyor sanırım)

“Sevgilim” gibi sözcüklerle mi? Cevabınız “evet” ise sorun var.

Çocuğunuza bu sözcükleri kullanıyor, bir de onu dudağından öpüyorsanız sorun katlanıyor demektir.

Çocuğunuza sevginizi göstermeyi, ona sevgi sözcükleri kullanmayı yanlış anlamış, farklı yorumlamış olabilir misiniz?

Siz masum bir şekilde, son zamanlarda çok popüler olan, popüler olduğu için de anlamını yitirmeye yüz tutan “aşkım benim, sevgilim” sözcüklerini çocuğunuza söylüyor olabilirsiniz.

Bakın aslında çocuğunuza neler yapıyorsunuz: Öncelikle çocuğunuzun kafasını karıştırıyorsunuz.

Aslında yetişkinler arası, duygusal ilişkilerde kullanılan o sözcükler yetişkin ve çocuk arasında kullanıldığı için kafası çok karışıyor. Sizin sevginizi bu şekilde ifade etme biçiminizin sonuçlarına bakalım:

Annesi ona “aşkım” diyor. O zaman kendisi de bir yetişkin mi acaba? Babasının işi ne bu evde o zaman? Nasıl davranmalı peki?

Babasının yerine mi geçmiş oldu şimdi? Daha o kadar büyümedi ki.

O çocuk olma halini, çocuk hali ile yaşadıklarını nasıl yorumlayacak? Daha öğrenmedi ki.

Arkadaşlık kurabilecek mi? Arkadaşları olmalı mı? Yaşıtları daha çocuk değil mi, onlarla nasıl anlaşacak ki?

Sadece annesi mi ona sevdiğini (aşkım diyerek) söyleyebilir? Ya kendisi yaşıtı bir çocuğa da sevgi duyarsa ne demeli? “Aşkım” diyebilir mi? Yoksa sadece annesine mi ait o sözcük? O zaman sadece annesini mi sevmeli? Sadece annesi mi sever onu? Başkasının onu sevmesine izin var mı? Bilemez ki.

Ya başka bir yetişkin de ona “aşkım” derse? O zaman o kişi de mi çok seviyor onu? Anlayamaz ki.

Peki ya o başka bir yetişkin de tıpkı annesi gibi onu aynı zamanda dudağından öperse sevgisini gösteriyor olabilir mi? Ayırt edemez ki.

İyisi mi sevgili anneler, siz çocuğunuza “Seni çok seviyorum.” demeyi tercih edin. Ama “Seni sadece ben seviyorum” demeden Çocuğunuza sarılın, kucaklayın, öpün, koklayın ama dudağından öpmeyin.

“Aşkım, sevgilim” sözcüklerinin çok özel sevgi sözcükleri olduğunu, sadece yetişkinden yetişkine yönelik olduğunu öğretin. Çocuğunuzun bu özel sevgi sözcüklerini ebeveynlerinin birbirlerine olan yaklaşımlarından öğrenmesine izin verin.