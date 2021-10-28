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Aşkım Kapışmak canlı yayında açıkladı: Erkan Özerman'ın tacizine uğrayan bir model benden destek aldı

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Aşkım Kapışmak canlı yayında açıkladı: Erkan Özerman'ın tacizine uğrayan bir model benden destek aldı

Geçtiğimiz hafta taciz iddiaları ile gündeme gelen Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özerman ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Bugün 2. Sayfa programına katılan Aşkım Kapışmak canlı yayında "Yıllar önce Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri destek almıştı benden" dedi.

28 Ekim 2021, Perşembe 15:02 Son Güncelleme:
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Aşkım Kapışmak canlı yayında şahit olduğu olayı anlattı:

"Yıllar önce Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri destek almıştı benden. Uzun süre... Mağdur biri... Psikiyatrist hocama da yönlendirdim. Çok ağır bir taciz yaşamıştı. Fiziki de, sözlü de... 20'li yaşlardaydı. Dereceye giremedi. Ben de duyuyordum. Bunu herkes de biliyor. Ara ara görüşüyoruz. Kız arkadaşı var, evlenmeyi düşünüyorlar ama çok zor günler yaşadı. Benim alanımı aşan bir şeydi. Hocam ile görüştü. Güçlü bir karakterdi ve başardı."


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Yarışmada Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci seçildi. Pamir Su Mutlu ve Mecit Yılmaz ikinci, Nazlıcan Erdem ile Ender Çağır da üçüncü oldu. 

BARTU DİLMEN

Memleket: Bursa

Yaş: 24

Boy: 1.86

Kilo: 77

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu

Yabancı dil: İngilizce


OĞULŞAT GAGŞALOVA

Memleket: Türkmenistan

Yaş: 22

Boy: 1.82

Kilo: 53

Eğitim: Lise mezunu

Yabancı dil: İngilizce

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