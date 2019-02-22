Kişisel gelişim alanında yaptığı konuşmalar ve çalışmalarıyla bilinen Aşkım Kapışmak internette sıklıkla aratılan konuların başında geliyor. Peki "Aşkım Kapışmak kimdir?" İşte detaylar…

Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na girdi. Bölümünde mutlu olmadığını gören bir öğretmeni, onu profesyonel olarak insan ilişkileri ile ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirdi.

EĞİTİMİ

Marmara Üniversitesi'ndeki eğitiminden sonra Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamladı. Davranış Bilimleri okurken, zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü çalışmaya başladı. Maltepe Cezaevi'nde çocuk ve gençlere motivasyon günleri düzenledi. Ayrıca İstanbul'da birçok kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri aldı. Mezun olduğu Marmara Üniversitesi'nde öğrencilere Etkili İletişim Becerileri dersleri verdi, bu sırada birçok üniversiteden de konuşmacı olarak davet aldı. İki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı.

TV PROGRAMLARI VE KİTAPLARI

2011-2012 sezonunda "Buyrun Paylaşalım" adlı programı hafta içi her gün canlı olarak hazırladı ve sundu. 2012 Yaz sezonunda Ayşe ile Alişan programında her cuma iletişim ve ilişkiler bölümü hazırladı. Sahnede daha etkili olmak isteyen Aşkım Kapışmak, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak üniversitede edindiği bilgileri tek kişilik gösteri şeklinde sahneye koymaya başladı.

"Kadınlar Sağdan, Erkekler Soldan" adlı kitabını 2011'de çıkardıktan sonra kitapta yazanları stand up şeklinde sahnelemeye başladı. “Beni Benimle Aldatır mısın”, "Küçük Mutluluklar" ve son olarak “Hangi Anne Hangi Babasınız” adlı kitabını okuyucuya sunan Aşkım Kapışmak, seminerler düzenliyor. Bununla birlikte bireysel ve kurumsal danışmanlık eğitimleri de veriyor.



