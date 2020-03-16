Söz döndü dolaştı, 15 yıllık evli Şafak Mahmutyazıcığıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken’e geldi. Aşkım Kapışmak, sevgilisi ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun evine giderek araçlarının aynasını parçalayan Ece Erken için şu yorumu yaptı:

“Allah bizleri virüslerden korusun, uzak tutsun. İnsan ne oldum değil, ne olacağım demeli.”

Önceki gün de Nihat Doğan, 'Söylemezsem Olmaz' programından ayrılmasının ardından, kavgalı olduğu Ece Erken’e göndermede bulundu.

'Havale et sabret, kenara çekil ve seyret'

"Ya Rabbim! Benim hakkımı kimsede bırakmadığın için sana ne kadar şükretsem azdır" yazılı bir görsel paylaşan Nihat Doğan, "Havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var. İtibarıma kast eden kim varsa Yüce Rabbim! itibarlarını yerle bir etti.. Allah'a havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var" dedi.

Sevmeyenler sıraya girdi

Kerimcan Durmaz, "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek" diyen Ece Erken'e dava açtığını, Instagram hesabı üzerinden duyurmuştu. Şarkıcı Reynmen ise Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun arabasının aynasını kırdığı iddia edilen Ece Erken ile dalga geçtiği videosunu yayınlamıştı.



