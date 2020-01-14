Aşkın gözü kör! Yanardağ manzarasında düğün

Filipinler’de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı, faaliyete geçti. 14 km yüksekliğe kadar duman, kül ve lav püskürten volkanın patlama riski çok yüksek. Bu nedenle bölge halkı için tahliye kararı çıktı. Ordu göreve çağrıldı. Halk, bölgeyi hızla terk etmeye başladı.

Düğün hatırası

Püsküren lavlar, yere kül yağmuru olarak indi. Volkanın sadece 10 km uzağında ise bir düğün vardı. Riske rağmen düğünlerini ertelemeyen Chino Vaflor ve Kat Bautista Palomar çifti, yanardağ manzarasıyla düğün fotoğraflarını bile çektirdi. Çift, “Unutulmaz bir andı. 5 yıldır bu günü bekliyorduk. Erteleyemezdik” dedi.