Aşkın gücü

İngiltere’de aktris Clara Darcy (38) nadir görülen bir beyin tümörüne yakalandı. Ameliyat sonrası yeni bir tedavi türü olan proton tedavisine başladı. Tedavi sekiz hafta sürüyordu. Aralık 2019’da klinikte kendisi gibi nadir bir beyin tümörüyle mücadele eden deniz mühendisi Tom Vinnicombe (34) ile tanıştı. Tom, tedavi için Cornwall’dan gidip geliyordu. Yorucu bir süreç olduğunu bilen Clara, onu yılbaşından önceki seans için misafir etti. Bu yakınlık pandeminin patlak vermesiyle arttı. Çevrelerinde destek olacak kişilerle görüşmeleri kısıtlandı.

YAŞADIKLARINI SENARYOLAŞTIRDI

Birbirlerine tutundular. Bir yılı bazı kısıtlamalar hariç birlikte geçiren ve tedaviyi tamamlayan çift, hayata beraber devam etme kararı aldı. Çift, ülkede beyin kanserine karşı mücadele kampanyasının da yüzü oldu. Clara, aşkını ve mücadelesini sahne oyununa dönüştürüyor. Kampanya kapsamında ülke çapında müzikal turnesine çıkacak. Clara, “Başıma gelen en kötü şey olan kanser beni hayallerimin aşkına kavuşturdu” derken Tom, “Clara olmadan bu süreci geçirmek katlanılmaz olurdu. Biz aşkla güçlendik” dedi.