Aşkın gücü! Yolları sosyal medyada kesişti

İrlanda’da spor eğitmeni Zoe (33) ile ürün müdürü Allan McCullough çiftinin yolları sekiz yıl önce bir sosyal medya sayfasında kesişti. Her ikisi de Down sendromlu çocuklarına tek başına bakıyordu. Zoe’nin kızı Lucie o zaman bir, Allan’ın oğlu Jay de üç yaşındaydı. Her ikisinin çocuğu da kalp ameliyatı geçirmişti. Destek mesajları paylaştılar. Sonra buluştular. Dünya üzerinde kendilerinden başka birbirini daha iyi anlayan kimse olamayacağını düşündüler. Aşık oldular ve o günden sonra bir daha ayrılmadılar.

‘ONLARDAN ÖNCE ÖLMEYELİM’

Çocuklarına en iyi hayatı sunmak için birlikte hareket etmeye başladılar. Bu sırada Archie adında bir oğulları da oldu. 8 yaşındaki Lucie ve 10 yaşındaki Jay’in hikayesi, ülkede yayıldı. İki kardeş, Down sendromu duyarlılık kampanyalarının yüzü oldu. Dahası çocuk markaları da onlarla çalışmaya başladı.

Yaşı küçük olsa da onlara her zaman kol kanat geren Archie de reklamlarda kardeşleriyle yer alıyor. McCullough çifti, “İkimizin de tek hayali çocuklarımızdan önce ölmemek. Biz olmadan yapamazlar. Lucie ve Jay’e mümkün olan en iyi hayatı yaşatmak istiyoruz” diyor.