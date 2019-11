Aşkın kokusu

Heyecan, mutluluk ve tüm o çılgınlıklar... Victoria’s Secret Meleklerinin aşk hikayeleri Love’a ilham verdi. Temiz hava, yeni açan taze çiçekler ve erkek arkadaş t-shirtünün benzersiz notaları bu koku ailesi için bir araya geldi.İçeriğindeki ardıç ve kayısı çiçeği ile tazeliği günün her anında yaşatıyor. Erkek arkadaş t-shirtünün benzersiz kokusu, ondan izler taşırken parfümü sıktığınızda size seksilik katıyor. Koku ailesinde parfümün yanı sıra aşkı her an her yerde yaşayabilmeniz için; rollerball, vücut spreyi, losyon, vücut kremi ve duş jeli de bulunuyor.Herkesin sevgiye dair hikayeleri birbiriyle bir noktada kesişiyor, herkes birbirinin hikayesinde kendinden bir şeyler buluyor. Aşk için yapılan fedakarlıklar, çılgınlıklar, romantizm... Hepsi tek bir şişede hayat buluyor.