90’lı yılların unutulmaz isimlerinden olan Aşkın Nur Yengi, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun tarafından sunulan Şarkılar Bizi Söyler’e konuk oldu. Peki, Aşkın Nur Yengi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü sanatçı hakkında merak edilen detaylar…

AŞKIN NUR YENGİ KİMDİR?

3 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da doğan Aşkın Nur Yengi, ilköğrenimini Erenköy İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Ortaokul öğrenimine ise Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda çello öğrencisi olarak başladı, 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun oldu.

Aşkın Nur Yengi, ortaöğrenimine devam ederken 1981 yılında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başladı. 1987 yılında Harun Kolçak ile Grup Periyod adıyla "Güzel Şeyler Söyle" adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'ne katıldı. Aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda "Yeniden" ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Portakal Çiçeği", sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde "Artık Hiç Ağlama" adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödülleri kazandı.

1990’da yayınladığı Sevgiliye adlı ilk albümüyle beğeni toplayan sanatçı, 90'ların ilk başarılı şarkıcısı olarak ismini duyurdu. Sonraki yıllarda piyasaya sürdüğü albümlerinin tanıtımı için yurt dışında birçok ülkeye turneye çıktı. Birleşik Krallık ve Malta’da albümünde yer alan şarkıları için klipler çekti. 2007 yılında ise Hesap Ver, Sevgiliye, Kara Çiçeğim ve Sıramı Bekliyorum albümlerinden seçilen 13 şarkılık toplama albümü Aşk'ın Şarkıları'nı yayınlandı.

Müzik albümlerinin yanı sıra değişik projelerde de yer alan sanatçı 1980'li yıllardan bu yana birçok reklam müziği seslendirdi.

Aşkın Nur Yengi, 1994’te Kurtuluş isimli dizide Atatürk'ün akrabası Fikriye Hanım'ı canlandırdı ve jenerik müziğini seslendirdi. 2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte "Kadıncıklar" isimli oyunda tiyatro sahnesine çıktı. Aynı yıl yine Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adlı güldürü programında rol aldı ve programın müzik direktörlüğünü üstlendi. Bayanlar Baylar ve Cesur Kuşku adlı dizilerde rol alan Aşkın Nur Yengi, Mehmet Ali Erbil ve Zeki Alasya gibi oyuncularla birlikte Ömerçip filminde rol aldı.

Yengi’nin "Ayrılmam" adlı şarkısı Levent Yüksel ve Kargo tarafından yeniden yorumlansa da her iki yorum da orijinal kaydın başarısını elde edemedi. Ayrıca Aşkın Nur Yengi TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yarışması Altın Adımlar Halk Oyunları Yarışması'nın jüri üyeliğini Yavuz Bingöl, Müjde Ar ve Ahmet Demirbağ ile birlikte yaptı.

2006 yılında Haluk Bilginer ile evlenen Aşkın Nur Yengi’nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çift, 2012 yılında boşandı.



