Aşkın Tarifi son bölümde Taylan’ın Naz’a evlilik teklifi etmesi, hem Naz, hem Taylan ve Hem de Fırat cephesinde farklı şekilde yankılandı. Kendini herkesin içinde evlilik teklifini kabul etmeye mecbur hisseden Naz, verdiği kararı sorgularken, Fırat ile arasındaki yakınlaşma günden güne artmaya başladı. Peki, Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? İşte, 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme bağlantısı.





AŞKIN TARİFİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşkın Tarifi 3. Yeni bölüm fragmanında gelecek hafta olacaklarla ilgili ipuçları veriliyor. Naz, Taylan’ın yaptığı emri vaki evlilik teklifi karşısında bu durumu sorgularken, diğer yandan Taylan’ın hamlesi de boşa çıkmış oluyor. Bununla birlikte Fırat’a karşı çekim hissetmeye başlayan Naz da genç adamı daha fazla düşündüğünü fark ediyor.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lansman gecesinde yaşanan öpüşme olayı, herkes üzerinde şok etkisine neden olur. Karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremeyen Naz, Fırat’ı kovar. Taylan ise Fırat’ın bu hareketi yapmasının nedenini araştırmaya başlar. Utanç içinde olan Fırat, Naz’a kendisini affettirmeye kararlıdır. Affedilebilmek öyle şeyler yapar ki, durum ansızın tersine döner ve bu sefer de Naz’ın Fırat’ı restorana dönmeye ikna etmesi gerekir.

Naz, Fırat’ın dünyasıyla da ilk defa bu nedenle karşı karşıya kalır. Fırat’ın sıcacık dünyası, herkese karşı çok soğuk olan Naz’ın bile yavaş yavaş ısınmasına yol açar. Fırat ve Naz, Fırat’ın mahallesinde, beklenmedik olaylarla dolu unutulmaz bir akşam geçirirler. Fakat diğer yanda da Taylan boş durmaz. Naz ve Fırat, Taylan’ın yeni hamlesi karşısında şaşkına döner.

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