Aşkın Tarifi dizisi sosyal medyada büyük ilgi gördü

Kanal D’nin geçtiğimiz haftalarda yayına başlayan ve izleyiciden büyük beğeni kazanan dizisi Aşkın Tarifi tanıtımları ve bölümleriyle hafta boyunca sosyal medya trendlerinde en çok izlenenler arasında yer aldı.

Aşkın Tarifi dizisi, henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen tanıtımları ve bölüm izlemeleriyle birlikte Youtube’da 11 milyon kez izlendi. Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyirciden tam not alan Aşkın Tarifi’nin 3.bölümü ise, sosyal medyada en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNDE KİMLER ROL ALIYOR?

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA

Aşkın Tarifi her pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.



