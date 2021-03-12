Magazin 'Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu

'Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu

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'Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu

Kanal D’nin yeni projesi 'Aşkın Tarifi' için hazırlıklar başladı. Yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği dizinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu.

12 Mart 2021, Cuma 11:35 Son Güncelleme:
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'Aşkın Tarifi' dizisinde 'Fırat' karakterine hayat vermeye hazırlanan Kadir Doğulu, "Senaryoyu ilk okuduğumda Fırat’ın hikayesi beni çok etkiledi. Kanal D ve NTC Medya ile böyle güzel bir projede bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Çekimlerin başlamasını heyecanla bekliyorum” dedi.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği 'Aşkın Tarifi' dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş oturuken, senaryosunu Doruk Erengül ve Leyla Oter kaleme alıyor.

'ATTIK İMZAYI'

Kadir Doğulu, Instagram hesabından yayınladığı kareye, "Attık imzayı, çok yakında Kanal D ekranlarında görüşmek üzere. Yeni dizi Aşkın Tarifi" notunu yazdı.


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