Aşkınız kadar renkli ve tatlı makyaj uygulamaları

Cilt makyajının en temel adımı cildi makyaja hazırlamakla başlıyor. Makyaj uygulamasına mükemmel bir zemin hazırlayan I Heart Revolution primer’lar parlama, yağlanma ve derin gözenek görünümünün önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Revolution’ın en sevilen fondötenlerinden olan Conceal & Define, ince dokulu ve yoğun nem sağlayan yenilenmiş formülü ile Conceal & Hydrate olarak beğenilere sunuluyor. Conceal & Hydrate, yoğun kapatıcılığının yanında içeriğindeki hyalüronik asit sayesinde cildi nemlendiriyor ve pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor.

Her cilt tipi ve cilt tonuna uygun seçenekler sunan Conceal & Hydrate fondöten, yeni pompalı kapağıyla da ürünün kontrollü bir şekilde kullanımını sağlıyor. Eğlenceli tasarımları ve lezzetli kokuları ile dikkat çeken I Heart Revolution Baking Powder çeşitleri, ten makyajının daha kalıcı ve pürüzsüz olmasını sağlıyor. istenmeyen parlamaları engelleyip yüzdeki renk eşitsizliğini de gideren toz pudra, Banana, Banana Chocolate, Peach ve Coconut çeşitleri ile günün her saatinde kusursuz bir cilt sunuyor.

I Heart Revolution, Pancake dolu bir dünyada Waffle olmaya cesaret ediyor ve çikolata ile süslenmiş, lezzet dolu, güzel kokulu Waffle Chocolate paleti beğenilere sunuyor. Bronzer, allık ve aydınlatıcıyı bir arada sunan Waffle Chocolate, muhteşem bir kontür uygulaması için ihtiyacınız olan her şeyi bir arada sunuyor.

I Heart Revolution Fondue Mini Chocolate paleti çikolata aromalı kokusuyla makyaj severleri büyülerken içerisinde yer alan iki farklı aydınlatıcısıyla cildinizin ışıl ışıl bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor.

Bu far paletleri çok lezzetli

I Heart Revolution size taze ve lezziz bir kahve menüsü sunuyor! Tasty Coffee far paleti mat cappuccino’dan, mocha kahvesine, gri espresso’dan buzlu leylak tonlarına kadar sunduğu 18 farklı renk çeşidiyle makyaj rutininizin vazgeçilmezleri arasında yer almayı hedefliyor. Tasty Hot Dog far paleti ise ketçap kırmızısı ve hardal sarısından mayonez bejine kadar birbirinden iddialı 18 renk tonuyla göz makyajlarına bambaşka bir yorum getiriyor.

I Heart Revolution bir ilke imza atıyor ve Turkish Delight Chocolate far paletini makyaj severlerin beğenisine sunuyor. Gül kokulu Türk lokumu far paleti, otantik havasıyla birbirinden canlı renkleri içeriyor. Pembe, yeşil ve sarı altın tonları dahil olmak üzere mat ve ışıltılı tonlardan oluşan bu palet ile tatlı krizine girmeye hazır olun!

Göz makyajınızı, 18 mat ve ışıltılı renkten oluşan mermer tasarımlı Revolution Forever Flawless Eutopia'ya emanet edin ve gerisini düşünmeyin. Revolution Forever Flawless Eutopia’nın sıcak meyve derin mavi ve zengin metalik renk tonları ile yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayın. En romantik günde tüm bakışları dudaklarınızda toplayın!

I Heart Revolution Vinyl Cherry Liquid Lipstick koleksiyonu ile dudaklar kiraz gibi kokup kızarıyor. Yoğun pigmentli yapısı sayesinde tek bir sürüşte istediğiniz tonu elde etmenize yardımcı olan Vinyl Cherry Liquid Lipstick koleksiyonu günlük makyajınıza ayak uydurabilecek tatlı kiraz tonundan, gece tüm dikkatleri dudağınızda toplayabileceğiniz bordo tonuna kadar 4 farklı renkten oluşuyor. Fırça aplikatörü sayesinde, kolay bir uygulama deneyimi sunan Vinyl Cherry Liquid Lipstick yapışkanlık hissi bırakmadan, ıslak ve pürüzsüz bir görünüm etmenize yardımcı oluyor.