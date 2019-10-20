Aşktan korkmanın 7 nedeni

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Yeni ilişkiler her zaman heyecan yaratır. Aşık olmak, her ne kadar güzel bir duygu olsa da, korkuyu da beraberinde getirir. İşte aşık olmaktan korkmanın 7 nedeni...

1-Yardım istemekten korkmak

Sevdiğiniz insana karşı güçlü görünmek isteyebilirsiniz. Ancak geçmişte yaptığımız hatalar şu an bizi biz yapan şeyler. Partnerinize karşı açık olmaktan hatalarınızı, korkularınızı açıklamaktan korkmayın. Bu sayede sorunlarınızı birlikte çözmeniz için partnerinize olanak sağlamış olursunuz.

2-Ömrünün sonuna kadar tek bir insanla olacağın düşüncesi

Günümüzde hayatınızı tek bir kişiyle geçirmek bir zor bir durum haline geldi. Ancak araştırmalar, açık ilişki yaşamanın tek eşlilik kadar tatmin edici olduğunu gösteriyor. Yani tek eşliyken de hayatınızdan keyif almanız mümkün.

3-Geçmişteki hataları tekrarlamaktan korkmak

İlişkilerde yeni bir başlangıç yapmak her zaman zordur. Özellikle de geçmiş hatalarınızı düşündükçe. Yeni bir aşk kesinlikle tüm problemlerinizi çözmeyecek, ancak farkında olmadığınız bazı ilginç şeyleri gösterebilecektir. Hata yapmaktan korkmayın.

4-Yalnız olmayı sevmek

İnsanlarla takılmak bazen size çok yorucu gelebilir. Aşık olmak çok fazla enerji harcamanızı ve daha sosyal olmanızı sağlayacaktır. Zamanla insan içinde olmaya ve daha çok eğlenmeye alışacaksınız.

5-İlişkinizin mutsuz çiftlerinkine benzemesi

Çevrenizdeki mutsuz çiftleri ve ayrılıkları gördükçe ilişki yaşamaktan korkabilirsiniz. Ancak bu durumda yapılabilecek en iyi şey, size farklı ufuklar açabilecek bir insanı hayatınıza almanız. Yaşayacağınız ilginç deneyimler, çevrenizdeki diğer çiftler gibi sıkıcı ve kavgacı olmanızı önleyecektir.

6-Kontrolü kaybetmekten korkmak

Aşık olmak çoğu insanda kontrol kaybolmasına neden olabilir. Ancak aşkın size hissettirdiği bazı kontrolsüz duygular, hayatınızın şekillenmesine de yardımcı olacaktır.

7-Çevrenin ilişkini yargılaması korkusu

Hoşlandığınız insana açılamama nedenlerinin en büyüğü, çevre baskısı. Sevdiğiniz kişiyi ailenize ve arkadaşlarınıza kabul ettirme dürtüsü, ilişkinin gidişatında büyük sıkıntılar yaratabilir. Evet, aile ve arkadaşların düşünceleri önemli, ama hoşlandığınız kişiden bu yüzden uzak durmak da bir o kadar mantıksız.



