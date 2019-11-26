Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısını “Hepimizin hayatında en az bir kez ‘çok seviyorum ama sevmesem daha iyi’ dediği biri olmuştur. Benim gibi bu duyguyu yaşayan herkese, daha iyi hissettirecek” sözleriyle müjdeleyen Hande Ünsal, aşktan muzdariplere reçeteyi notalarla yazdı.

Düzenlemesini Serkan Balkan, mix-mastering’ini Emre Kıral'ın yaptığı ''Daha İyi''nin klibinde yönetmen koltuğuna oturan isimse Onur Sarsıcı oldu.