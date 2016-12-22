Asla 'Hayır' diyemeyeceğiniz tatlı: Ayva tatlısı!
Kışın sert ve uzun geçeceğinin habercisi olan ayva, aynı zamanda keyifli bir tatlı malzemesi. Ayva tatlısı hazırlamak ve yemek sonrası tatlı keyfini şölene dönüştürmek için; ayvanın aromasını arttıracak birkaç ürün yeterli. Sevdiklerinize sunacağınız bu pratik tatlı tarifi ile kış hiç bitmesin isteyeceksiniz
İşte muhteşem bir lezzet olan ayva tatlısının tarifi...
Kaç kişilik: 8
Hazırlama süresi: 20 dakika.
Pişirme süresi: 1 saat.
Malzemelerimiz: 4 adet büyük boy ayva, 16 yemek kaşığı toz şeker, 5 su bardağı su, 1 adet çubuk tarçın, 3 adet karanfil.
Servisi için: 100 gram kaymak, 4 yemek kaşığı toz antep fıstığı.
Püf noktamız: Ayvaları soyduktan sonra limonlu suda bekletirseniz, ayvaların kararmamasını sağlarsınız.
Pişirme önerimiz: Ayva tatlısını; 30 dakika tencerede ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika daha pişirerek karamelize bir tat elde edebilirsiniz.
Nasıl yapılır?
-Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın.
-Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin.
-Tencereye ayvaların üzerini çok az örtecek şekilde yaklaşık 5 su bardağı su ekleyin.
-Şerbet renginin kırmızı ve aromalı olması için; ayva çekirdeklerini, çubuk tarçını ve karanfilleri ilave edin.
-Pişen ayvaları servis tabağına alın ve şerbetinden üzerlerine gezdirin.
-Kaymak ve toz Antep fıstığı ilavesiyle ılık ya da soğuk olarak tatlıları servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun...
Kaç kişilik: 8
Hazırlama süresi: 20 dakika.
Pişirme süresi: 1 saat.
Malzemelerimiz: 4 adet büyük boy ayva, 16 yemek kaşığı toz şeker, 5 su bardağı su, 1 adet çubuk tarçın, 3 adet karanfil.
Servisi için: 100 gram kaymak, 4 yemek kaşığı toz antep fıstığı.
Püf noktamız: Ayvaları soyduktan sonra limonlu suda bekletirseniz, ayvaların kararmamasını sağlarsınız.
Pişirme önerimiz: Ayva tatlısını; 30 dakika tencerede ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika daha pişirerek karamelize bir tat elde edebilirsiniz.
Nasıl yapılır?
-Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın.
-Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin.
-Tencereye ayvaların üzerini çok az örtecek şekilde yaklaşık 5 su bardağı su ekleyin.
-Şerbet renginin kırmızı ve aromalı olması için; ayva çekirdeklerini, çubuk tarçını ve karanfilleri ilave edin.
-Pişen ayvaları servis tabağına alın ve şerbetinden üzerlerine gezdirin.
-Kaymak ve toz Antep fıstığı ilavesiyle ılık ya da soğuk olarak tatlıları servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun...