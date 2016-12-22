Asla 'Hayır' diyemeyeceğiniz tatlı: Ayva tatlısı!

İşte muhteşem bir lezzet olan ayva tatlısının tarifi...: 820 dakika.1 saat.4 adet büyük boy ayva, 16 yemek kaşığı toz şeker, 5 su bardağı su, 1 adet çubuk tarçın, 3 adet karanfil.100 gram kaymak, 4 yemek kaşığı toz antep fıstığı.Ayvaları soyduktan sonra limonlu suda bekletirseniz, ayvaların kararmamasını sağlarsınız.Ayva tatlısını; 30 dakika tencerede ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika daha pişirerek karamelize bir tat elde edebilirsiniz.-Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın.-Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin.-Tencereye ayvaların üzerini çok az örtecek şekilde yaklaşık 5 su bardağı su ekleyin.-Şerbet renginin kırmızı ve aromalı olması için; ayva çekirdeklerini, çubuk tarçını ve karanfilleri ilave edin.-Pişen ayvaları servis tabağına alın ve şerbetinden üzerlerine gezdirin.-Kaymak ve toz Antep fıstığı ilavesiyle ılık ya da soğuk olarak tatlıları servis edin.