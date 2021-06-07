Aslan balığına basan kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denizde aslan balığına basan kişi tedaviye alındı.
07 Haziran 2021, Pazartesi 23:50 Son Güncelleme:
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Göcek Mahallesi Tersane Adası açıklarında denize giren İsmet G, aslan balığına bastı. Olayın ardından İsmet G'nin fenalaşması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Göcek Sahil Güvenlik ekibince bota alınan İsmet G, Göcek'te bekleyen ambulansa ulaştırıldı. İsmet G, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA
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