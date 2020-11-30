Aslan burcu ve kristalleri

Sıra 5. burçta yani “Aslan burcu”nda. Ay burcunuz, duygusal hayatımızın yönünü gösterir. Hayata karşı içgüdüsel olarak verdiğimiz tepkiler Ay’ın haritamızda bulunduğu burçla alakalıdır. İlk anda nasıl reaksiyon verdiğimizi veya vermek istediğimizi bize Ay’ın haritadaki durumu anlatır. Alıştığımız yaşam kalıplarımız, alışkanlıklarımız, geçmişle olan bağlarımız, zihnimizdeki aile kavramı da Ay’ın konusudur.

Ay Aslan burcunda ise yararlanabileceğiniz kristaller

Ay kristalleriniz; Sitrin ve Yeşil Turmalin

Cesaret ve kararlılık güçlü yönlerinizdir. Kendinizi güçlü ve karizmatik bir biçimde ifade etmek istersiniz. Ancak bazı zorlu zamanlarda kendinize güveniniz ve cesaretiniz aşağı çekilebilir. Böylesi dönemlerde sizi tekrar yukarı çekecek taşlardan biri olan Yeşil turmalin kişisel gücünüzün ifadesini ve cesaretinizi tekrar kazanmanıza yardımcı olur. Başkalarını kollayan, babacan, güvenilir, cömert mizacınızdan dolayı etrafınıza insanları toplamakta zorlanmazsınız. Canlı ve dinamik mizacınızla girdiğiniz ortamı canlandırmak sizin için zor değildir. Fakat bazı zamanlarda bu enerjiniz düşüşe geçebilir. Böylesi dönemlerde Sitrin’in canlandırıcı enerjisiyle kendinizi tekrar toparlayabilir, etrafınıza enerji yaymaya devam edebilirsiniz. Ay’ınızın sabit burçta olması sebebiyle bazen bir ilişkiye takılı kalabilirsiniz. Ya da sizi yıpratan veya gururunuzu kıran bir ilişkiyi artık sonlandırmak isteyebilirsiniz. Onix böylesi dönemler için tavsiye edilebilir. Başkalarının size ilgi göstermesi, hatta hayran olması, en arzuladığınız şeyler arasında yer alır.

Hayranlık duyulmaya değer olduğunuzu göstermek isteyebilirsiniz. Sitrin öz-değer duygunuzu destekler ve kendinizi daha parlak biçimde ifade kabiliyetinizi arttırır. Rodokrosit, kendinize özel niteliklerinizi dünyaya ifade etmenize yardım eder. Sitrin de yaratıcılığınızı desteler ve başkaları üzerinde yarattığınız hayranlık uyandırıcı etkiyi güçlendirir. Güç arzunuz bir tutkuya dönüşebilir. Bazen gücünüzü orantısız bir şekilde ortaya koyma eğilimi gösterebilirsiniz. Bu tavrınız, diğer insanlar üzerinde baskı yaratabilir. Hükmedici tavrınızın önüne geçebilmek veya gücünüzü dengeleyebilmek açısından Malakit-Azürit tavsiye edilebilir. Neşe ve motivasyon Ay burcunuzun önemli özelliklerindendir. Oyunculuk ve başkalarını eğlendirme yeteneğiniz pek çok ortamda ilgi görmenize yol açar. Larimar, bu yeteneklerinizi ve niteliklerinizi ortaya koymanız yönünde destek verir. Kunzit, içinizdeki çocuğu ortaya çıkarmanıza yardımcı olur ve yaşam coşkunuzu arttırır. Aslan vücutta kalp ve sırt bölgesini yönetir.

Bu bölgeleriniz hassastır ve kollanması gerekir. Larimar hem fiziksel hem de duygusal olarak sizi güçlendirir, kalp acısını şifalandırır. Aventurin kalpte yaşamınızı destekleyerek, size sevinç ve refah hissi aşılayacaktır. Sizin için cinsellik önemlidir. Bu yönünüzü tatmin edemediğinizde sinirsel gerginlik hissedebilirsiniz. Siyah Opal duygusal sebeplerden kaynaklanan cinsel gerginlikleri giderir. Aşkta kendinize güvenlisinizdir. Fakat bazı zamanlarda, çeşitli sebeplerden dolayı bu konudaki güveniniz azalabilir. Pembe turmalin özellikle güven duygusunu yeniden kazanmanızı sağlar. İki özelliğiniz sizi diğerleriyle ilişkilerde zorlayabilir. Bunlar kibir ve gururdur. Bu ikisiyle başa çıkabilmeniz, daha fazla sayıda insanın kalbini ve hayranlığını kazanmanızı sağlayacaktır. Gururunuzla başa çıkabilmeniz açısından Kaplan Gözü önerilebilir. Bu taş aynı zamanda hatalarınıza karşın gelen eleştirilere daha ılımlı yaklaşmanıza da yardımcı olacaktır. Kunzit, alçakgönüllülük kazanmanızı destekleyecek bir diğer taştır.

Altın Topaz, başkalarına karşı açık kalpli; Apofilit de başkalarına karşı spontane davranışlarınızı destekler ve kolaylaştırır. İnsanlarla samimi ilişkiler kurmanız ve kibirden uzak durmanız yönünde destekleyicidir. Karnelyan da kibirli içerlemelerden ve kıskançlıklardan uzak kalarak olaylara daha ılımlı ve dengeli yaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Aslan kalple ilgilidir ve kalpten duyulan sevgi ile birlikte iyi çalışan Ametrin, başkalarını sevgi dolu bir kalple kabul etmenizi kolaylaştıracaktır. Bazı zamanlarda işler istediğiniz gibi gitmez ve agresif hissettiğiniz, duygusal açıdan krizli dönemlerde Mavi akiğin yatıştırıcı ve destekleyici özellikleri işe yarayabilir. Bu taş yaşam sevincinizi de destekler.

Yönetme güdünüz gelişkindir ve hizmet almaktan hoşlanırsınız. Size özel olduğunuzu hissettirecek övgü ve takdirler, size hizmet etmek isteyen kişiler bulunması, hayran olunma duygusu sizi en çok çeken duygular arasında öncelikli olarak yer alır. Yeşil turmalin, kendi değerinizi ve kıymetinizi fark etmeniz açısından destekleyicidir. Aslan ateş elementi burçlardan biridir. Vizyon sahibi ve sezgisel olmak ateş elementiyle bağdaştırılır. Ruhsal konularda çalışma yapıyorsanız ve ruhsal rehberlik kaynağına bağlanma ihtiyacındaysanız Sarı Kalsit önerilebilir. Yükselen Aslan’ın besleyici Ay kristalleri; Ametrin, Apofilit, Aventurin, Siyah Opal, Sarı Kalsit, Karnelyan, Sitrin, Yeşil turmalin, Kunzit, Larimar, Morganit , Rodokrosit, Gül (Pembe) Kuvars, Kaplan Gözü, Mavi Dantel Akik AY ASLAN İÇİN “Kalbinizi sevgiye açma Ritüeli” ve daha detaylı bilgiyi; DOĞA RUHLARI KRİSTALLER kitabımda bulabilirsiniz…