Aslan burcu ve taşları

Aslan burcunun geleneksel doğum taşları: Kaplan Gözü; Pirit, Sarı (emparyel) kuvars, Peridot.

Sahnede olmak, yönetmek, kendinizi ifade etmek için buradasınız. Kendinizi göstermeyi seversiniz ve gösterişli şeylerden hoşlanırsınız. Kaplan Gözü kendinizi güçlü ve dikkat çekici bir şekilde göstermenize ve ifade edebilmenize yardımcı olur. Bu taş etrafa parlaklık ve neşe saçmanızı motive eden enerjisi de barındırır. Kaplan Gözü yönetme becerinizi özgüvenli ve güçlü bir biçimde sergilemeniz, iradenizi etkili ve yapıcı bir şekilde ortaya koymanız, başkalarının dikkatini üzerinize çekmeniz açısından iyi bir aracıdır. Pirit, kendinizi daha parlak, kararlı ve etkili biçimde ortaya koymanız ve takdir toplamanız yönünde çok destekleyicidir.

Bu taş engelleri aşabilme kabiliyetinizi arttırır ve arzuladığınız itibarı kazanma yönünde harekete geçirici bir enerjiye sahiptir. Sahnede olma arzunuz ve beceriniz yüksektir. İnsanların dikkatini çekmeyi başarırsınız ve bu sizi mutlu eder. Sahnede olduğunuzda sizi destekleyen Altın (emperyal) Topaz kendinizi karizmatik, özgüvenli ve parlak bir şekilde ifade etmeniz için bire birdir. Peridot ise hiç bitmeyen neşe ve sevinç hissinin yanında hiç sönmeyen bereket ve zenginlik ateşi verir.

Aslan burcunun ritüel taşları: Kehribar,İolit, Lapis Lazuli, Karnelyan, Krizokol, Labradorit, Sitrin, Danburit, Zümrüt, Lâl, Healer’s gold, Yeşim, Kunzit, Morganit (Pembe Beril)

Gururlu yapınız, bazı durumlarda geri adım atmanızı zorlaştırır. Hatalarınızı kabul etmekte zorlanırsınız. Kunzit gururunuzu dengelemenizi kolaylaştırır, gereksiz gururdan uzaklaştırır ve alçak gönüllü bir tavır kazanmanıza yardımcı olur. Yeşim taşı gücünüzün sizi ele geçirmesini engeller. Sizi dengeye çeker. Kunzit koşulsuz aşka alan yaratır ve manevi tekamülünüzü engelleyebilecek herhangi bencilliği ortadan kaldırır.

Bazen gururunuz incinir. Böylesi dönemlerde yaranızı sarmak için vakte ihtiyacınız vardır. Böylesi dönemlerde bir müddet için sosyal ortamdan uzaklaşıp, kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Sitrin da incinmiş gururunuzu iyileştirme sürecinde sizi destekler. Kendinizi toparlayıp, her zamanki parlak kişiliğinize geri dönebilmenize yardımcı olur. Aşk ve cinsellik sizin için önemlidir. Bunlar yaratıcılığınızı da besler. Lal, bu anlamda sizi uyarıcı taşlardan biridir. Enerjinizi yükseltir ve başkalarını etrafınıza çekmenizi de sağlar. Monotonluğu kırmanıza yardımcı olur ve aranızdaki aşkı tekrar körükler. Aşkta da gururlu olduğunuz için, yaralanmalara açıksınızdır. Pembe Kuvars aşkın kalbinizde açtığı yaraların şifalanmasında önemli rol oynar. Gururunuzu inciten durumları aşmanıza yardımcı olur.

Kaplan Gözü, gururunuzdan kaynaklanan çatışmaları çözmeniz konusunda destek olur. Aslan sabit burçlardan biridir ve bazı konularda eski fikirlerden veya eskimiş şeylerden vazgeçmekte, esnek olmakta, başkalarına ayak uydurmakta zorlanabilir. İolite başkalarının fikirlerine de açık olmanız yönünde esneklik kazanmanıza yardımcı olur. Çok daha fazlasını Doğa Ruhları Kristaller kitabımda ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Bedeninizdeki su kristallerinin oya gibi ışıl ışıl sevgi kristalleri haline gelmesi dileklerimle, Sevgiyle, ışığınızı yayın.