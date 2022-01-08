Aslan evinde kayıp!

STAT: Nef

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

GALATASARAY: İsmail Çipe - Boey, Nelsson, Işık Kaan Arslan (Dk. 18 Luyindama), Ömer Bayram, Berkan Kutlu (Dk. 46 Aytaç Kara), Cicaldau (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz), Emre Kılınç (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Morutan, Babel, Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Arda Turan)

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk - Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Behich, Pelupessy, Zeki Yavru, Flavio, Suleymanov (Dk. 87 Douglas), Serginho (Dk. 74 Diabate), Balde (Dk. 61 Umut Nayir)

GOL: Dk. 11 Suleymanov (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Nelsson (Galatasaray)

11´inci dakikada sol kanatta topla buluşan Serginho´nun içeri yerden sert çevirdiği topa Suleymanov´un vuruşu ağlara gitti: 0-1.

33´üncü dakikada Ömer Bayram´ın kullandığı köşe vuruşunda Halil Dervişoğlu´nun kafa vuruşunu kaleci Okan Kocuk çeldi.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0´lık üstünlüğü ile son buldu.

55´inci dakikada Babel´in içeri kestiği top savunmadan sekerken, arka direkte Cicaldau´nun vuruşu yan ağlarda kaldı.

58´inci dakikada Babel´in sol kanattan içeri açtığı ortada Cicaldau´nun kafa vuruşunu kaleci Okan Kocuk çeldi. Okan Kocuk´un çeldiği topa Morutan´ın vuruşu yine kaleciden sekerken, Halil Dervişoğlu ise hamle yapsa da topu ağlara gönderemedi.

72´nci dakikada Boey´in sağ kanattan içeri kestiği ortada Morutan´ın yaptığı vuruş auta gitti.

Müsabakanın kalan bölümünde başka pozisyon olmazken, GZT Giresunspor deplasmanda Galatasaray´ı 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig’de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre GZT Giresunspor maçında 7 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre korona virüs testi pozitif çıkanlar, sakatlıklar ve cezalılardan dolayı 7 değişiklik yaptı. Terim; Oğulcan Çağlayan, Marcao, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed’in yerine Boey, Işık Kaan, Ömer, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan ve Babel görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda 10 eksik

Galatasaray’da Giresunspor maçında 10 eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda korona virüs izolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, sakatlıkları olan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne ile sarı kart cezaları bulunan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao mücadelede forma giyemeyecek.

Takımda ayrıca Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın da korona virüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Sacha Boey döndü

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Boey sakatlığını atlattı ve Giresunspor maçıyla formasına kavuştu. Süper Lig’in 3. haftasından sonra verilen milli arada antrenmanda sakatlanan Boey, daha sonra oynanan 23 resmi karşılaşmanın 22’sini sakatlığından dolayı kaçırdı. 21 yaşındaki futbolcu, 30 Eylül’de deplasmandaki Marsilya müsabakasına 11’de başlamış, 65. dakikada sakatlığının nüksetmesinden dolayı kenara gelmişti.

Arda Turan 142 gün sonra kadroda

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Randers ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan sakatlığının ardından Giresunspor mücadelesiyle 142 gün sonra 21 kişilik kadroda yer aldı.

Işık Kaan ilk Süper Lig maçında 11’de

Galatasaray’da defansta Marcao, Luyindama ve Alpaslan Öztürk’ün yokluğunda Victor Nelsson’un partneri genç futbolcu Işık Kaan Arslan oldu. 20 yaşındaki futbolcu kariyerindeki ilk Süper Lig maçına 11’de başladı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Arslan, bu sezon daha önce Denizlispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında görev almıştı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; İsmail Çipe, Sacha Boey, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu 11’ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Bartuğ Elmaz ve Arda Turan bekledi.

Galatasaray taraftarları maç öncesinde tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu. Taraftarlar futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı.

Okan Kocuk’a destek

Galatasaray taraftarları, Giresunspor’da kiralık olarak forma giyen kalecileri Okan Kocuk’u unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıkan Okan’a adıyla tezahüratta bulundu. Seremoni sonrasında da Okan’ı tribüne çağırdı.

Öte yandan iki takımın futbolcuları seremoniye üzerinde, ’Kendi aşımız, kendi gücümüz TURKOVAC’ yazılı pankartla çıktı.

İHA-DHA