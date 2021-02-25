Güzel kokusu ve hoş rengiyle bulunduğu ortama sıcaklık veren aslanağzı çiçeği bakımı oldukça kolaydır. Peki, aslanağzı çiçeği sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Aslanağzı çiçeği hikayesi nedir?

ASLANAĞZI ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Aslan ağzı çiçeği güneşli veya yarı gölgeli alanlarda yetiştirilmelidir.

Aslanağzı bitkisi çiçeklenme dönemine haftada 1 defa sulanmalıyken kış döneminde daha az sulanmalıdır.

Bol çiçek vermeleri için uçlarından budama yapılabilir.

Antirrhinum’un çok killi veya çok asitli topraklarda yetiştirilmesi uygun değildir. Toprağı orta derecede nemli tutulmalı, asla yaş olmamalıdır. Zengin, geçirken, kumlu topraklarda optimu koşullarda yetişecektir.

Bol ışıklı ve güneşli yerleri severler. Ancak yarı gölge ortamlarda da yetiştirilebilirler.

ASLANAĞZI ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tek yıllık mevsimlik bitkilerdendir.

Aslanağzı rengi: Aslanağzı çiçeğinin doğada birçok farklı rengi bulunmaktadır. Kırmızı, sarı, turuncu, pembe, beyaz gibi seçenekleri başlıca renkleridir. Marshall boyanın bu isimle ürettiği bir de boya vardır. Bu boya kavuniçi rengine yakın bir renktir.

Aslanağzı bitkisi faydaları: Aslan ağzı çiçeğinden elde edilen çay ile; balgam sökücü, nefes açıcı ve öksürüğü kesmek ve göğsü yumuşatmak için ilaçlarda kullanıldığı bilinmektedir.

ASLANAĞZI ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Türkçe’ de bilinen ismi danaburnudur. Ayrıca cüret ve küstahlık olarak da yapılan yorumlar arasındadır. Bu bitki türüne aslanağzı denmesinin sebebi çiçeklerinin büyük bir kafaya benzetilmesidir. Yanlarında sıktırınca ağzı açılıyor, çekince kapanıyor. Bazı yerlerde ise tohumlarından dolayı sığır burnu olarak biliniyor. Farklı farklı anlamlara bürünen bu çiçek türü son dönemlerde melezleştirilerek yine bütün evlerde çiçeklerini açmaya devam ediyor.



