Futbol Aslanın tur gecesi sadece D-Smart'ta

Aslanın tur gecesi sadece D-Smart'ta

Futbol

Aslanın tur gecesi sadece D-Smart'ta

Türkiye’nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda St. Johnstone ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçını izleyicileriyle buluşturuyor.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Galatasaray, İstanbul’da ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İskoçya’nın St. Johnstone takımına konuk olacak. Saat 20.00’de D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00’de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek. 

Galatasaraylılar, St Johnstone maçını D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve her yerde izleyebilmeniz için D-Smart GO’dan takip edebilecek. 

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