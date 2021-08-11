Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Galatasaray, İstanbul’da ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İskoçya’nın St. Johnstone takımına konuk olacak. Saat 20.00’de D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00’de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek.

Galatasaraylılar, St Johnstone maçını D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve her yerde izleyebilmeniz için D-Smart GO’dan takip edebilecek.