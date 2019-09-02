Aslı Aslan Korur ve eşine dolandırıcılık davası!

Korur çifti 10 yıl önce yaptıkları görkemli düğünle evlendi. Cemiyet hayatının bilinen isimlerinden olan çift hakkında açılan davanın gerisinde ise bir daire satışı yer alıyor.

Dava dosyasına göre, İzmir'de reklamcılık yapan Murat O., Şubat 2017'de İstanbul'a geldi. Murat O., kendisi ile aynı işi yapan arkadaşı A. A. ve sanatçı Mustafa Sandal ile buluştu. Buluşmaya Can Korur da katıldı. Korur bu buluşmada Murat O.'ya, eşi adına kayıtlı bir dairesinin olduğunu satmak istediklerini söyledi. Bir şirketin Topkapı'daki projesinde olduğu belirtilen dairenin konumu ile ilgili ayrıntılı görüşme yapıldı.

Kısa süre sonra görüşme yerine Aslı Aslan Korur da geldi. Korur çifti daireyi 375 bin TL'ye satabileceklerini belirtti. Taraflar dairenin fiyatı ve ödeme planında anlaştı. Murat O., ilk ödemeyi 28 Şubat günü yaptı. Aslı Aslan Korur'un banka hesabına 8 ayda toplam 375 bin TL havale yapıldı. Tarafların anlaşmasına göre, ödeme bittikten sonra tapunun devri yapılacaktı.

MUSTAFA SANDAL ŞAHİT OLARAK GÖSTERİLDİ

Ancak iddiaya göre Korur çifti, tapunun devri konusunda Murat O.'yu oyaladı. Murat O., yaptığı araştırmada Korur çifti adına kayıtlı bir gayrimenkulün olmadığını öğrendi.

Yürütülen görüşmelerden de sonuç çıkmayınca Murat O., çift hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Mutluer Doğan Şişman'ın imzasını taşıyan suç duyurusunda, çiftin kendilerine ait olmayan dairenin satışını yaptığı, tapu devrini yapmadıkları gibi aldıkları parayı da iade etmedikleri kaydedildi.

Dilekçede, taraflar arasındaki ilk buluşma esnasında masada olan A. A ve Mustafa Sandal da 'şahit' olarak gösterildi.

'BAŞKASINDAN BORÇ PARA GELDİ'

Korur çifti ise savcılık ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

Can Korur ifadesinde, Murat O. diye birini tanımadığını söyledi. Korur, eşinin hesabına gelen paranın, 'Alper' isimli bir arkadaşından gelen borç para olduğunu söyledi.

Dekontlara göre Murat O.'nun, hesabına para gönderdiği Aslı Aslan Korur ise ifadesinde “Ben Murat O.'yu tanımıyorum. Eşim, işinden ötürü bir dönem maddi sıkıntı çekti. Bu nedenle bana ait hesap numarasını kullandı. Eşim adına gelen borç parayı bankadan çekerek kendisine teslim ettim” dedi.

5 YIL HAPİS TALEBİ

Soruşturma sonrası savcılık, 'yeterli delil yok' diyerek takipsizlik kararı verdi. Karara itiraz edildi. Hakimlik, takipsizlik kararını kaldırdı.

Kararda, Korur çiftinin dolandırıcılık suçu işlediklerine ilişkin yeterli şüphenin bulunduğu iddia edildi ve savcılık iddianame düzenledi.

Çift için 1 yıldan 5 yıla hapis, beş bin güne kadar da adli para cezası talep edildi. Mahkeme iddianameyi kabul etti, duruşma için gün verdi.

'GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAKTIR'

Korur çiftinin avukatı Av. Dr. Candaş Gürol ise, açılan davaya ilişkin ''Müvekkillerim kesinlikle dolandırıcılık fiilini işlememiştir. Yine, davada müşteki olarak görünen kişi de müvekkillerim kesinlikle görmemişler. Yargılamanın ilerleyen aşamalarında, maddi gerçekler ortaya çıkacak ve müvekkillerim beraat edecektir'' dedi. Av. Dr. Gürol, taraflar arasında devam eden bir de hukuk davası olduğunu kaydederek, ''Hukuk davasında maalesef müvekkilim Aslı Korur'a gerekli tebligatlar yapılmadan yargılamaya devam edilmiş ve neticede aleyhe bir durum ortaya çıkmış'' dedi. (Hürriyet)