Türkiye Aslı Baş'ın babası: 11 yıl süren hukuk mücadelem zaferle bitecek

Aslı Baş'ın babası: 11 yıl süren hukuk mücadelem zaferle bitecek

Türkiye

Aslı Baş'ın babası: 11 yıl süren hukuk mücadelem zaferle bitecek

Muğla'da 2010 yılında turizmci Ahmet Bayer'e ait villanın balkonundan düşüp ölen manken Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, dosyanın Yargıtay'da olduğunu hatırlatarak, "11 yıldır süren hukuk mücadelem zaferle sonuçlanacak. Türkiye'de kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için örnek teşkil edecek" dedi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 15:38 Son Güncelleme:
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Bodrum'da 11 yıl önce, 2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş'ın, turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer (63), oğulları Hakan Bayer (33), Volkan Bayer (31) ile Murat Umirov (42) beraat etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı. İstinaf mahkemesinde, 'delil olmadığı gerekçesiyle dosyanın incelenmesine gerek yoktur' kararı çıktı. Bu kararın ardından Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Aslı Baş'ın anılarıyla yaşadığını, evinin bir köşesini ise kızının fotoğrafları ve taçlarıyla süslediğini anlatan Mehmet Baş, 11 yıldır süren hukuk mücadelesinden zaferle çıkacağını söyledi. Mehmet Baş, gazeteci Ercan Öztürk tarafından yazılan 'Bir Cinayetin Aslı' adlı kitapta, yaşananların her ayrıntısıyla anlatıldığını da kaydetti.

'ASLI BAŞ İÇİN ADALET İSTİYORUM'

Türkiye'de kadın cinayetlerinin son bulması için 11 senedir mücadele ettiğini belirten Mehmet Baş, "Aslı Baş için adalet istiyorum. Verilecek adaletli karar, kızımı getirmeyecek ama Türkiye'de kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için bir örnek teşkil edecek. Bunun mücadelesini veriyorum. Geride kalan genç kızlarımız, mankenlerimiz bu tür tuzaklara düşmesin" dedi.12 avukatla 36 davaya girerek Aslı Baş davasına sahip çıktıklarını aktaran Mehmet Baş, "Sanıklar, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Ardından istinaf mahkemesi de delil olmadığı için dosyayı incelemedi. Davamızı Yargıtay'a taşıdık, oradan sonuç gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'BİR CİNAYETİN ASLI'

Gazeteci Ercan Öztürk'ün kaleme aldığı kitap, 2010 yılından karar duruşmasına kadar mahkeme dosyasına giren delillerden oluşuyor.

Aslı Baş dava sürecini yakından takip eden gazeteci Öztürk kitapta, 2003 yılında Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş’ın 21 Temmuz 2010 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği olaydan sonra yaşananları çok çarpıcı bir dille anlatıyor. DHA

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