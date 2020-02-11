Aslı Bekiroğlu: Artık hayata farklı bir yerden bakıyorum

En son "Benim Tatlı Yalanım" adlı dizide başrol oynayan Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun, iCloud hesabı hacklenmiş birçok fotoğrafı ve videosu internete düşmüştü. Aralarında müstehcen fotoğraf ve videolarının da olduğu Bekiroğlu, Google ve diğer sosyal medya hesaplarında en çok arananlar listesine girmişti.

Meslektaşlarından Aslı Bekiroğlu'na destek mesajları

Video ve fotoğraflarının internete sızdırılmasının ardından güzel oyuncunun meslektaşları siber zorbalığa tepkilerini ortaya koymuş ve Aslı Bekiroğlu'na destek mesajları atmıştı.

Başarılı oyuncu olayın ardından yaptığı açıklamada "Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğrafımı ekleyerek hakkımda olumsuz algı oluşturmak isteyen kötü niyetlilere fırsat vermeyin" paylaşımında bulunmuştu.

Suç duyurusunda bulundu

Ünlü oyuncu Bekiroğlu, görüntüleri yayanlar ve hakarete varan yorumlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bekiroğlu, kendisine destek olan herkese teşekkür ettiği instagram paylaşımında, davanın da tek tek kişiler tespit edilerek açıldığını belirtmişti.

İşte ünlü oyuncunun mesajı:

“Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır. Hepimize nasıl dava açılacak” diye düşünmeyin, açtım. ‘Mahkemenin başka bir işi yok mu’ diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç,bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.”

"Artık hayata farklı bir yerden bakıyorum"

Katıldığı bir lansmanda artık hayata farklı bir yerden bakmaya başladığını söyleyen Bekiroğlu, açıklamarına şu sözlerle devam etti:

“Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyliğe yeniden inanmamı sağladı.

Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz, nasıl beraber oluruz bunları konuşmamız lazım. Ben burada başkalarının başına gelmesin diye umut olarak duruyorum.”



