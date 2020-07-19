Karantina sonrası kontrollü normalleşme sürecine adapte olabildin mi?

Hayır. Çünkü insanların birbirine güveni kalmadı. Bir kez kalabalık bir ortamda hapşırdım. İnsanlar panik olup yanımdan uzaklaştı. Umarım en kısa zamanda normal hayatımıza geri döneriz.

Şu an sevgilin Can Koçkan ile Alaçatı’da tatildesin. Günler nasıl geçiyor?

Uzun süre evde kapalı kalınca tatil insana süper geliyor. Yaklaşık bir aydır tatildeyiz. Önce aile yazlığımızın olduğu Riva’ya gittik. Ardından da Can’ın ailesinin Ayvalık’taki yazlığına gittik. Çeşme’den sonra tekrar Ayvalık’a döneceğiz.

Tatiliniz bitmeyecek gibi görünüyor...

Bir aksilik olmazsa eylüle kadar bu yaşam döngüsünde yaşayacağız. Doğal olarak geçmişteki gibi keyifle gezip eğlenemiyoruz. Kalabalık arkadaş grubumuzla dans edip eğlenmeyi çok özlüyoruz ama yapacak bir şey yok... Bu dönem böyle geçecek.

CAN, İYİ SURATLI, İYİ NİYETLİ, TEMİZ KALPLİ BİR BEBEK GİBİ

Pandemi birçok ilişkinin bitmesine sebep oldu. Birlikte fazla zaman geçirmek size nasıl geldi?

Biz yaklaşık bir senedir birlikteyiz ve hemen hemen her gün beraberiz. Arkadaşlarımız “Birbirinizden sıkılmadınız mı?” diye soruyorlar ama cevabımız “Asla sıkılmıyoruz” oluyor. Karantina döneminden önce de sürekli beraberdik. Çok iyi bir ilişkimiz var. İnşallah nazar değmez ve hep böyle devam eder.

Nasıl tanıştınız?

A.B.: Benim müdavimi olduğum bir kafe vardı Cihangir’de. Can da sürekli oraya gelip gidiyordu. Birbirimize baka baka, flörtleşe flörtleşe aşkımız doğdu.

Peki, ilk adımı kim attı?

A.B.: Tabii ki ben! Can benden biraz daha utangaç davranıyordu. İyi ki de o adımı attım. O ilk adım, bana bu güzel adamı getirdi. Can, iyi suratlı, iyi niyetli temiz kalpli bir bebek gibi.

Hep mutlu ve enerjik olmayı nasıl beceriyorsun?

Öyle bir kaygım ya da çabam yok. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Demoralize olduğum zamanlar da oluyor ama bunu dış dünyaya belli etmiyorum.

Çok kötü bir olay yaşadın. iCloud hesabın hack’lendi ve özel fotoğrafların yayımlandı.

Bu konuda konuşmak istemiyorum.

BiRKAÇ iŞ TEKLiFi GELDi AMA BAZILARINI BEN BEĞENMEDiM BAZILARI DA BENi BEĞENMEDi

Yeni sezonda dizi ya da sinema projen yok mu?

Oynadığım ‘Jet Sosyete’ ve ‘Benim Tatlı Yalanım’ dizileri bitti. Yeni sezon için birkaç iş teklifi geldi. Bazılarını ben beğenmedim, bazıları da beni beğenmedi. Şu an işsizim ama elimde değerlendireceğim başka projeler var. Uzun zamandır da bu kadar boş vaktim olmamıştı. Ben de sonuna kadar tatilin tadını çıkaracağım.

Harika bir sesin var ve hayalin şarkıcı olmaktı ama oyunculuk yapıyorsun. Hayallerini bir gün gerçekleştirmek istiyor musun?

O hayalim hiç bitmedi hâlâ devam ediyor. Can’la birlikte bir şeyler yapmaya başladık. Minik minik de olsa yol alıyoruz. Yakında müzikli bir sürprizim olacak.

Ne tarz bir çalışma bekliyor bizleri?

Benim tarzım Nil Karaibrahimgil ya da Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi... Can, şarkının alt yapısını hazırlıyor, ben de şarkıyı söyleyeceğim. Şu an titiz bir çalışma içindeyim. Güzel bir şey çıkacağını ümit ediyorum.

Sana kim şarkı sözü ya da beste versin istersin?

Sezen Aksu ve Can Bonomo’nun söz ve bestelerine bayılıyorum.

Enstrüman çalıyor musun?

Çocukluğumdan beri ukulele, piyano ve arp çalıyorum.

CAN’A DELi GiBi AŞIĞIM, HEM DE ÇOOOOK!

Görüyorum ki bir sürü dövmen var. Anlamları ne?

A.B.: 11 dövmem var. Hepsinin de bir hikayesi var ama anlatmaya kalksam çok zamanımızı alır. C.K.: Ben dövmeleri çok seviyorum, yaptırmak da istiyorum ama henüz ne yaptıracağımı bulamadım. Sırf dövmem olsun diye de saçma sapan bir şey yaptırmak istemiyorum.

Şu an yaşadığınız aşk mı yoksa birbirini beğenen iki kişinin flörtü mü?

A.B.: Ben Can’a deli gibi aşığım. Hem de çooook! C.K.: Ben hayatımda hiçbir insana bu kadar çok değer vermedim. Bunun adına ne derseniz deyin. O, hayatımdaki en değerli varlığım. Sevgim, saygım gün geçtikçe daha da artıyor. Bunun adı aşksa evet aşığım.

iNSANLAR KENDiSi GiBi OLMAYANI KABUL EDEMiYOR

İkinizin de giyim tarzı renkli, çılgın ve sıra dışı... Türkiye’de renkli giyinen erkekler bazı kesimler tarafından pek hoş karşılanmıyor. Bu konuda hiç rahatsızlık yaşadın mı?

C.K.: Yaşadım ve yaşıyorum. İnsanlar çok ön yargılı. Kendisi gibi olmayanı kolay kabul edemiyor. Bana gey diyen de oldu. Ben böyle giyinmeyi seviyorum. Herkes kendinden sorumludur. Bu tarz düşünceleri çok saçma buluyorum ve kınıyorum.

Birbirinize ne kadar çok benzediğinizin farkında mısınız?

A.B.: Bizi tanımayanlar kardeş zannediyor. Sevgilim olduğunu söyleyince de “Gey değil mi?” diye soruyorlar. Sinir oluyorum. Hiç tanımadıkları birine, sırf renkli giyiniyor diye nasıl böyle diyorlar, anlayamıyorum.

C.K.: Gerçekten çok saçma. Ben böyleyim ve böyle olmaya da devam edeceğim. Çocukken annem de beni hep renkli giydirirdi. İnsanların giydiği kıyafetlerin rengine göre değerlendirilmesi ne kadar çağ dışı, değil mi?

MADEM BU KADAR SEViYORUM NEDEN DJ’LiK BENiM MESLEĞiM OLMASIN?

Can, DJ olmaya nasıl karar verdin?

C.K.: Çocukluğumdan beri müzik dinlemeyi çok severim. Reşit değilken bile aile büyüklerimin refakatiyle DJ müziği dinlemeye giderdim. Beş yıl önce üniversiteye başlayınca babam bana bir DJ seti hediye etti. Kendi kendime ve bazen de arkadaşlarıma çalmaya başladım. Baktım ki çok büyük keyif alıyorum ve eğleniyorum, o halde “Neden bu benim mesleğim olmasın?” dedim. Hâlâ diş hekimliği okuyorum. Bir yılım kaldı. Sonra doktor olacağım ama müziğe ara vermeden devam edeceğim.

En beğendiğin DJ kim?

C.K.: Boris Brejcha’ya bayılıyorum. Onun gibi çalabilmek için de eğitim aldım. Şu anda o tarz bir parçanın yapımı aşamasındayım. Yakın bir zamanda bitirip piyasaya çıkarmak istiyorum.

İstek olsa da ne tarz müzik çalmayı sevmezsin?

C.K.: Commercial müzik asla çalmam da dinlemem de.

Peki, sen ne tür çalıyorsun?

C.K.: Çaldığım mekana, saate ve müşteriye göre bu değişebiliyor. Tekno en sevdiğim tarz. Gün batımı saatlerinde de Afro çalmayı severim.

Müzik zevkiniz de uyuşuyor mu?

A.B.: Ben Türkçe, yabancı pop ve commercial müzik dinlerdim ama Can’ın müziklerini dinleye dinleye onun tarafına kaydım. Şu anda müzik zevkimiz de çok uyuşuyor.