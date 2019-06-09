Aslı Bekiroğlu ile Bartu Ürkmez ayrıldı!
'Jet Sosyete' ile yıldızı parlayan, 'Benim Tatlı Yalanım'da başrolü kapan Aslı Bekiroğlu üç yıldır Bartu Ürkmez ile aşk yaşıyordu
Ocak'ta POSTA'dan Bekir Saçar'a verdiği röportajda şöyle demişti: Bartu bana aşkı tattıran adamdır. Sevgi arsızıyım; ilgisiz kalırsam canım sıkılır.
FOTOĞRAFLARI SİLDİLER
Aslı Bekiroğlu ile Bartu Ürkmez'in mutluluğuna nazar değdi. Sevgililer kısa bir süre önce yollarını ayırdı.
Instagram'da daha evvel paylaştıkları aşk dolu fotoğrafları her iki taraf da sildi
Oysa bir gün anne-baba olurlarsa çocuklarının isimlerini bile hazırlamışlardı. Kız olursa Su, erkek olursa Rüzgar adını vereceklerdi.
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PAZAR POSTASI