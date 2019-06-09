Aslı Bekiroğlu ile Bartu Ürkmez ayrıldı!

Ocak'ta POSTA'dan Bekir Saçar'a verdiği röportajda şöyle demişti: Bartu bana aşkı tattıran adamdır. Sevgi arsızıyım; ilgisiz kalırsam canım sıkılır.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Aslı Bekiroğlu ile Bartu Ürkmez'in mutluluğuna nazar değdi. Sevgililer kısa bir süre önce yollarını ayırdı.

Instagram'da daha evvel paylaştıkları aşk dolu fotoğrafları her iki taraf da sildi

Oysa bir gün anne-baba olurlarsa çocuklarının isimlerini bile hazırlamışlardı. Kız olursa Su, erkek olursa Rüzgar adını vereceklerdi.

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PAZAR POSTASI