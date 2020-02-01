Magazin Aslı Bekiroğlu sağlığına kavuştu

Aslı Bekiroğlu sağlığına kavuştu

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Aslı Bekiroğlu sağlığına kavuştu

Menisküs ameliyatı sonrası Aslı Bekiroğlu, uzun bir süredir koltuk değnekleriyle yürüyordu.

01 Şubat 2020, Cumartesi 20:37 Son Güncelleme:
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En son "Benim Tatlı Yalanım" adlı dizide başrol oynayan Aslı Bekiroğlu’nun dizinin çekimleri sırasında sağlık sorunları yaşamıştı. 

Menisküs ameliyatı sırasında problem çıktığı için uzun süredir koltuk değneği ile yürüyen oyuncu “Ameliyatta sinire dokundular. Bu yüzden ayağımda nöropatik acı denilen bir sıkıntı var. Maalesef iyileşmem uzun sürüyor” diye açıklama yapan oyuncu oyuncu Bekiroğlu, sağlığına kavuştu ve koltuk değneklerinden kurtuldu.

Ağaçlık bir alanda, poz veren ünlü oyuncu, bir fotoğrafını "Kabukağacı mahallesi muhtar adayınız... Daha çok yeşil vaad ediyorum!" notuyla paylaştı.

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