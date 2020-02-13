Magazin Aslı Bekiroğlu'na destek olan İrem Derici konuştu: Ağzımı diktirmek istedim

Aslı Bekiroğlu'na destek olan İrem Derici konuştu: Ağzımı diktirmek istedim

Magazin

Aslı Bekiroğlu'na destek olan İrem Derici konuştu: Ağzımı diktirmek istedim

Aslı Bekiroğlu’nun çok özel fotoğraflarının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından İrem Derici Bekiroğlu'nu yalnız bırakmadı. Ali KESER/ POSTA

13 Şubat 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Aslı Bekiroğlu’nun çok özel fotoğrafları geçen hafta sosyal medyada ifşa edilmişti. Genç oyuncu önceki gün reklam yüzü olduğu cilt bakım markası Simple’ın tanıtımına katıldı. İrem Derici ile Kalben de Aslı’yı yalnız bırakmadı.

Aslı Bekiroğlu, “Çok zor bir dönem geçirdim. Yargılandım, aşağılandım. Ama bir o kadar da destek aldım.

Bana yaşatılanların, kimsenin başına gelmesini istemem. Başkalarına umut olmak istiyorum” dedi.

'Bir dönem akıl sağlığımı yitirdim'

İrem Derici de Türkiye’de en çok dalga geçilen kadınlardan biri olduğunu belirtip şöyle konuştu:

“Siber zorbalığın en dibini gördüm. Üç yıl önce 40 kiloya kadar düşüp ölümden dönmeme sebep olan bir durumdu.
Sırf bu zorbalık yüzünden üç kez burun ameliyatı geçirdim. Hatta ağzımı diktirmeyi bile düşündüm. Böyle bir şey mümkün değilmiş. Bir dönem akıl sağlığımı yitirdim, psikolojik tedavi gördüm. Siber zorbalıkla sonuna kadar savaşacağım.”

İlgili Haberler
Aslı Bekiroğlu: Artık hayata farklı bir yerden bakıyorumMeslektaşlarından Aslı Bekiroğlu'na destek mesajı

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
13 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Venüs Koç burcunda
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 5 dakikada magazin turu (12 Şubat 2020)