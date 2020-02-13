Aslı Bekiroğlu’nun çok özel fotoğrafları geçen hafta sosyal medyada ifşa edilmişti. Genç oyuncu önceki gün reklam yüzü olduğu cilt bakım markası Simple’ın tanıtımına katıldı. İrem Derici ile Kalben de Aslı’yı yalnız bırakmadı.

Aslı Bekiroğlu, “Çok zor bir dönem geçirdim. Yargılandım, aşağılandım. Ama bir o kadar da destek aldım.

Bana yaşatılanların, kimsenin başına gelmesini istemem. Başkalarına umut olmak istiyorum” dedi.

'Bir dönem akıl sağlığımı yitirdim'

İrem Derici de Türkiye’de en çok dalga geçilen kadınlardan biri olduğunu belirtip şöyle konuştu:

“Siber zorbalığın en dibini gördüm. Üç yıl önce 40 kiloya kadar düşüp ölümden dönmeme sebep olan bir durumdu.

Sırf bu zorbalık yüzünden üç kez burun ameliyatı geçirdim. Hatta ağzımı diktirmeyi bile düşündüm. Böyle bir şey mümkün değilmiş. Bir dönem akıl sağlığımı yitirdim, psikolojik tedavi gördüm. Siber zorbalıkla sonuna kadar savaşacağım.”