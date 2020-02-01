Aslı Bekiroğlu’nun fotoğraf ve videoları internete düştü

En son "Benim Tatlı Yalanım" adlı dizide başrol oynayan Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun, icloud hesabı hacklendi ve 80’e yakın fotoğraf ve videosu internete düştü. Aralarında müstehcen fotoğraf ve videolarının da olduğu Bekiroğlu, Google ve diğer sosyal medya hesaplarında en çok arananlar listesine girdi.

Yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da ifşa olduğu görüntüler sonrası Aslı Bekiroğlu ilk açıklamayı Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptı.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat verdi. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)