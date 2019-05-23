Aslı Demirer kimdir? İşte Aslı Demirer’in biyografisi

Yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak olan yeni dizi Afili Aşk oyuncuları kadar dizinin müziği ile de gündeme geldi. Afili Aşk dizisinin şarkısını yapan Aslı Demirer Kanal D’nin sevilen programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programın takipçileri internette sıklıkla Aslı Demirer kimdir? sorusunu merak ediyor. İşte Aslı Demirer’in biyografisi…

ASLI DEMİRER KİMDİR?

Korkak, Bilirsin, Bu Kafalar son olarak da Afili Aşk dizisinin şarkılarıyla tanınan Aslı Demirer, 1990 senesinde Samsun'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Aslı Demirer, 2011 yılında Türkiye’nin en önemli müzik yarışmalarından biri olan “Music Factory” de birinci oldu.

Müziğe küçük yaşlarda keman çalarak başlayan Demirer, bugüne kadar çok sayıda reklam, dizi ve sinema filmi müziği seslendirmiş, aynı zamanda da birçok sanatçıya sahnede ve albümlerinde geri vokal yapmıştır. Aslı Demirer, hala birçok ünlü ismin vokal koçluğunu yapmaktadır.

İşte o çok konuşulan şarkının sözleri:

AFİLİ AŞK

Nereye kadar bu pembe rüyalar

Anlasana artık ayrı dünyalar

Kalbin kırık olanlara

Aşktan öte köy yok

Anlat sen soranlara

Afili aşklar böyle mi başlar yol ortasında

Yalancı taçlar başımda durmaz kötü kız olmazsam

Nereye kadar bu pembe rüyalar

Anlasana artık ayrı dünyalar

Kalbin kırık olanlara

Aşktan öte köy yok

Anlat sen soranlara

Afili aşklar böyle mi başlar yol ortasında

Yalancı taçlar başımda durmaz kötü kız olmazsam

Söz: Aslı Demirer

Müzik: Aslı Demirer, Safa Hendem

Düzenleme: Safa Hendem, Mehmet Cem Ünal



